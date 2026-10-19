KINESKA OFANZIVA NA STRUJU: U Parizu završen 91. međunarodni Sajam automobila, jedan od najprestižnijih na svetu

AUTOMOBILSKA industrija više ne može da računa na to da će kupci po svaku cenu pratiti tehnološki napredak.

Foto: Goran Čvorović

Tehnologija je otišla mnogo dalje nego što prosečan čovek to može da plati, pa proizvođači sada moraju da prilagođavaju inovacije njihovim novčanicima. To je jedna od glavnih poruka 91. međunarodnog salona automobila koji se ove sedmice održavao u Parizu, u trenutku kada se evropska automobilska industrija suočava s velikim izazovima, a kineska konkurencija sve snažnije osvaja tržište.

U sajamskim halama kod Versajske kapije okupilo se više od sto izlagača, među kojima preko 60 automobilskih konstruktora, naspram 48 pre dve godine. Na raspolaganju im je 70.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i još 15.000 na otvorenom, raspoređenih oko pet izložbenih hala.

Nekadašnje višenedeljne automobilske smotre odavno su prošlost. Ovogodišnji salon trajao je svega sedam dana, od 12. do 18. oktobra, uključujući prvi dan rezervisan za novinare. Posetiocima je, dakle, bilo namenjeno samo šest dana. Skraćivanje trajanja odražava promene u industriji u kojoj se sve teže opravdavaju ogromni troškovi izlaganja, izgradnje štandova i predstavljanja noviteta.

Uprkos povećanom broju učesnika, nisu došli svi veliki proizvođači. Neki su odustali čak i posle prvobitne najave dolaska. Ima više razloga, od štednje i preispitivanja marketinških ulaganja do odluke da se novi modeli predstavljaju na sopstvenim događajima i digitalnim platformama. Odsustvo sa salona više ne znači i smanjenje ambicija na tržištu.

U središtu pažnje nalazila se struja, ali uz vidljivu promenu pristupa. Posle niza godina u kojima su se konstruktori nadmetali kombinacijom snage motora, autonomije i luksuzne opreme, sada se sve više govori o pristupačnim gradskim automobilima. Cilj je da se cena pojedinih novih električnih modela spusti prema 15.000 evra, dok se ponuda u rasponu od 20.000 do 25.000 evra sreće sve češće.

Visoke cene vozila, skupe baterije i neizvesnost oko državnih subvencija usporavaju prelazak na električni pogon. Zato se istovremeno razvijaju hibridna rešenja, koja omogućavaju manju potrošnju bez potpune zavisnosti od mreže punjača.

Inovacije nisu ograničene na motore. Predstavljeni su napredni sistemi pomoći vozaču, primena veštačke inteligencije, brže punjenje baterija i digitalno upravljanje funkcijama vozila. Posetioci prvi put mogu i da isprobaju vožnju autonomnim automobilom u okviru posebne salonske demonstracije. Tu Evropa i dalje dosta zaostaje za SAD i Kinom.

Najupadljivija promena dolazi upravo iz Kine. Čak dvadesetak kineskih automobilskih marki prisutno je u Parizu, dvostruko više nego 2024. godine kada je održan prethodni salon. Njihov udeo među izlagačima dostigao je tako približno trećinu ukupnog broja konstruktora.

Kineska ofanziva više nije zasnovana samo na nižim cenama. Proizvođači iz ove zemlje trude se da se izbore za kupce tehnologijom, dizajnom, opremom i brzinom razvoja novih modela. Evropsko tržište postalo im je naročito važno zbog slabljenja domaće potražnje i teško dostupnog američkog tržišta.

Evropski proizvođači odgovaraju brzim razvojem jeftinijih vozila i pokušajima da smanje troškove proizvodnje. Pariski salon je pokazao na licu mesta kako izgleda ova borba za svakog kupca i za buduću raspodelu snaga u svetskoj automobilskoj industriji.