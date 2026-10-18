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RUSIJA UKLJUČILA I ZATVORENIKE U RATNU MAŠINU! Šiju uniforme, prave šatore i bodljikavu žicu

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 10:22

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OSUĐENICI u ruskim zatvorskim kolonijama proizvode odela, vreće za spavanje, ogrtače i bodljikavu žicu za ruske specijalne snage, saopštila je danas Federalna služba za zatvore (FSIN) Ruske Federacije.

РУСИЈА УКЉУЧИЛА И ЗАТВОРЕНИКЕ У РАТНУ МАШИНУ! Шију униформе, праве шаторе и бодљикаву жицу

foto: Illustronaut / Alamy / Profimedia

U saopštenju FSIN se navodi da je jedna od glavnih metoda rehabilitacije osuđenika društveno koristan rad, prenosi RIA Novosti.

- Popravne ustanove proizvode odeću (odela, kape, rukavice) i drugu šivenu robu (vreće za spavanje, posteljinu, šatore, ogrtače, torbe i navlake za opremu) - saopštila je FSIN. Federalna zatvorska služba je dodala da zatvorenici u ruskim zatvorskim kolonijama proizvode sklopivi nameštaj za upotrebu na terenu, bodljikavu žicu i žičane mreže.

(Tanjug)

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