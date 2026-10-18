MASOVAN NAPAD DRONOVIMA NA SANKT PETERBURG: Gori naftni terminal, jedna osoba poginula, 144 drona oborena
ORUŽANE snage Ukrajine izvele su masovni napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast, izvestio je guverner regiona Aleksandar Drozdenko, dodavši da je u toku gašenje požara na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu.
- Noćas je Sankt Peterburg napadnut vojnim dronovima ukrajinskih nacista. Sistemi protivvazdušne odbrane rade. Snage Ministarstva za vanredne situacije trenutno gase požare na objektima civilne infrastrukture u Nevskom, Krasnoseljskom i Krasnogvardejskom okrugu i na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu - napisao je guverner na Telegramu.
Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno u masovnom napadu dronovima na Sankt Peterburg, izvestio je gradonačelnik Aleksandar Beglov, a Drozdenko je nešto ranije precizirao da je među hospitalizovanima zbog trovanja ugljen-monoksiom i troje dece.
Prema rečima gradonačelnika, oštećeno je 12 stambenih zgrada i dve privatne kuće. Stanari evakuisani tokom noći postepeno se vraćaju u svoje stanove, dodao je Beglov.
Posledice napada dronova zabeležene su i u nekoliko okruga. U Gatčini, fragmenti drona pali su na stambenu zgradu, a u Kirovsku na privatnu kuću. Nije bilo povređenih. U Novoselju, Lomonosovski okrug, oštećeno je 55 automobila.
Ostaci su takođe pali na dalekovode, što je izazvalo delimične nestanke struje u regionu. U Janinu su isključene dve transformatorske podstanice, ostavivši približno 20.000 ljudi bez struje. Kompanije "OZON" i "VK" takođe su izvestile da su njihovi objekti bili napadnuti.
Ukupno 144 drona je oboreno iznad regiona tokom noći.
Na aerodromu "Pulkovo" su na snazi ograničenja poletanja i sletanja aviona, a prema poslednjim izveštajima, 32 leta su odložena dva ili više sati, 11 letova je preusmereno na alternativne aerodrome, a 21 let je otkazan.
(RT Balkan)
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