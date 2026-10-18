Svet

RUSKA RUKA NA BLISKOM ISTOKU GASI POŽAR KOJI PRETI DA UVUČE SVET U RAT: Lavrov se oglasio, Rusija će pomoći

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 19:18

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RUSIJA se zalaže za rešavanje sukoba između Saudijske Arabije i Huta političkim i diplomatskim sredstvima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

РУСКА РУКА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ ГАСИ ПОЖАР КОЈИ ПРЕТИ ДА УВУЧЕ СВЕТ У РАТ: Лавров се огласио, Русија ће помоћи

Foto: Tanjug (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

 - Razgovarali smo i o pogoršanju situacije na jugu Arabijskog poluostrva. Moj kolega je već pomenuo situaciju u Jemenu. I mi i naši partneri iz Saveta za saradnju u Zalivu zalažemo se za političko i diplomatsko rešenje ove krize. Smatramo da za to postoje dobri preduslovi, uključujući i mapu puta iz 2023. godine, izrađenu uz aktivnu i vodeću ulogu Saudijske Arabije - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon devete runde Strateškog dijaloga Rusije i Saveta za saradnju u Zalivu.

Savet za saradnju u Zalivu je regionalna organizacija koju čini šest država: Bahrein, Katar, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman i Saudijska Arabija.

Cilj organizacije je proširenje saradnje među državama članicama u svim oblastima i usaglašavanje zajedničkih stavova o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.

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