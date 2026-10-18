VUČIĆ IZ KRUŠEVCA: Životni standard porastao za 2,5 puta, ali možemo još bolje

VUČIĆ zahvalio građanima na podršci i poručio da je lista „Ujedinjena Srbija“ vodila čistu kampanju uprkos napadima.

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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić zahvalio je danas građanima na predizbornom skupu u Kruševcu na divnom dočeku i istakao da je za poslednjih 13 godina u tom gradu uvećan životni standard za 2,5 puta, ali da i dalje ima još dosta toga da se uradi.

- Hvala vam za jednu prelepu i čistu kampanju koju smo vodili, kampanju u kojoj smo bili napadani, ne samo verbalno već i fizički, kampanju u kojoj nisu marili i nisu razmišljali ni o čemu sem kako da nanesu štetu nama, kako i koliko stvari da urade protiv nas, kako lično, tako i protiv naše zemlje - rekao je Vučić na predizbornom skupu u okviru kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Vučić je naveo da su se obraćali ljudima i govorili im šta je to što će zajednički napraviti ukoliko dobije njihovo poverenje na izborima i bude premijer Srbije.

Podsetio je kako je bilo pre 12 i 13 godina i ukazao da je prosečna plata u Kruševcu 2014. godine bila 275 evra, ističući da je danas 902 evra.

- Je li to dovoljno? Nije. Ali je mnogo, mnogo više, 3,5 puta više nego što je bilo. I kolika god da je inflacija bila, makar za dva puta ili 2,5 puta vam se uvećao životni standard. Jesmo li zadovoljni? Uvek smo mogli bolje. Sam sam pravio greške, mnogi drugi su pravili greške. Možda oni neće da ih priznaju, ja uvek hoću. Ali je za mene važno da i vi sagledate i da budete fer i prema sebi i prema nama - istakao je Vučić obraćajući se građanima na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu.

(24sedam)