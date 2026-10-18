VUČIĆ NAJAVIO BESPLATNE ZUBARE ZA SVE GRAĐANE: Stižu milijarde za lečenje, a od novembra velika novina za obolele od raka

BESPLATNI zubari za sve građane Srbije, milijarde dinara za inovativne lekove i lečenje retkih bolesti, kao i nove terapije za obolele od raka - to su mere koje je Aleksandar Vučić najavio na velikom predizbornom skupu u Kruševcu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ poručio je da će, ukoliko dobije poverenje građana na izborima, jedan od prioriteta biti dostupnija zdravstvena zaštita za sve.

Posebnu pažnju privukla je najava vraćanja stomatoloških usluga o trošku države, što bi građanima omogućilo da kod zubara odlaze ne samo zbog hitnih intervencija, već i radi redovnih popravki i lečenja zuba.

Vučić najavio besplatne stomatološke usluge za sve

Govoreći o zdravstvenoj zaštiti, Vučić je istakao da želi da stomatološke usluge ponovo budu dostupne svim građanima, bez obzira na njihovu finansijsku situaciju.

- Uvešćemo i besplatne stomatološke usluge, vratićemo ih, koje su 2006. ukinuli DOS-ovci koji bi sad da se vrate na vlast pod drugačijim imenom - rekao je Vučić.

On je naglasio da se najavljena mera ne bi odnosila samo na pružanje hitne stomatološke pomoći, već i na redovno lečenje zuba.

- I moći će ljudi da idu ne samo na hitne intervencije, već na najnormalniji način da popravljaju svoje zube, da leče zube onako kako smo to nekada mogli da radimo i činimo - istakao je Vučić.

Dodao je da je za sprovođenje ovakve mere potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva, ali da je ona važna zbog građana koji trenutno ne mogu sebi da priušte stomatološko lečenje.

Prema njegovim rečima, cilj je da svaki čovek ima jednako pravo na zdravstvenu negu i zaštitu.

Od novembra najavio nove lekove za obolele od raka

Još jedna važna najava odnosi se na lečenje onkoloških pacijenata, kojima bi od novembra trebalo da budu dostupne nove savremene terapije.

Vučić je rekao da se planira uvođenje inovativnih lekova namenjenih, između ostalog, pacijentima koji boluju od karcinoma dojke i pluća.

- Od novembra meseca će u upotrebi biti najbolji na svetu lekovi i za karcinom dojke i za karcinom pluća i za mnoge druge karcinome, makar ćemo 15-20 odsto više ljudi moći da izlečimo nego što je to bio slučaj do danas - izjavio je Vučić.

Reč je o njegovoj proceni očekivanih rezultata novih terapija. Konkretni lekovi, uslovi za njihovu primenu i medicinski podaci na kojima se zasniva navedena procena nisu precizirani u ovom obraćanju.

Čak 13 milijardi dinara za lekove i lečenje retkih bolesti

Vučić je najavio i dodatna ulaganja u zdravstveni sistem, koja bi ukupno trebalo da iznose 13 milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, sedam milijardi dinara biće namenjeno inovativnim lekovima, dok je još šest milijardi predviđeno za lečenje pacijenata koji boluju od retkih bolesti.

- Uložićemo novih sedam milijardi u inovativne lekove, a šest milijardi ćemo uložiti za lečenje retkih bolesti - poručio je Vučić.

Posebno je govorio o Dišenovoj mišićnoj distrofiji, teškom naslednom oboljenju koje dovodi do postepenog slabljenja mišića.

On je najavio da će za lečenje ove bolesti biti korišćene tri vrste lekova, što bi trebalo da proširi mogućnosti terapije za obolele.

„Hoćemo da svaki čovek ima jednako pravo na lečenje“

Vučić je naglasio da je namera liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ da zdravstvena zaštita bude dostupna svim građanima, uključujući i one koji nemaju dovoljno novca za određene preglede i terapije.

Prema njegovim rečima, ulaganja u zdravstvo i proširenje mogućnosti lečenja predstavljaju važan deo programa sa kojim ova lista izlazi na parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Besplatne stomatološke usluge, nova izdvajanja za lečenje retkih bolesti i uvođenje inovativnih terapija za onkološke pacijente za sada predstavljaju najavljene mere, a detalji njihovog sprovođenja i uslovi korišćenja tek treba da budu precizirani.