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LINTA: Još se traga za posmrtnim ostacima bar 70 Srba žrtava zločina u Gospiću 1991.

T.J.

18. 10. 2026. u 10:57

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PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta, izjavio je danas da se i dalje traga za posmrtnim ostacima najmanje 70 žrtava zločina koji su nad srpskim narodom u Gospiću pre 35 godina počinili pripadnici hrvatskih paravojnih i policijskih snaga, saopštila je Informativna služba ovog saveza.

ЛИНТА: Још се трага за посмртним остацима бар 70 Срба жртава злочина у Госпићу 1991.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

On je podsetio da je prema dostupnim podacima, tada ubijeno najmanje 130 Srba, dok je oko 250 uhapšeno i odvedeno u nepoznatom pravcu.

Istakao je da ovaj monstruozni zločin u Gospiću nije bio izolovani događaj, već vrhunac sistematskih pritisaka, pretnji i diskriminacije kojima su Srbi bili izloženi od dolaska Tuđmanovog režima na vlast u maju 1990. godine.

Naveo je da se u oktobru 1991. godine dogodio jedan od najtežih zločina nad Srbima na području današnje Hrvatske, kada je više od 60 Srba odvedeno iz svojih kuća i stanova i ubijeno između 16. i 18. oktobra.

Podsetio je i da je početkom novembra iste godine do temelja srušena Srpska pravoslavna crkva u Gospiću, a na njenom mestu kasnije izgrađeno parkiralište.

Prema njegovim rečima, za smišljene zločine nad Srbima u Gospiću pravosnažno je osuđen mali broj učesnika, Tihomir Orešković na 15 godina zatvora, Mirko Norac na 12, a Stjepan Grandić na 10 godina.

- Međutim, mnogi pripadnici hrvatskih vojnih i policijskih struktura koji su učestvovali u hapšenjima, organizovanju i izvršenju likvidacija nisu odgovarali pred licem pravde. Naša je moralna i nacionalna obaveza da čuvamo sećanje na nevine žrtve, da zahtevamo otkrivanje sudbine nestalih i da istinu prenosimo budućim generacijama - rekao je on.

Dodao je da se nikada ne sme odustati od borbe da se zločini nad Srbima u Gospiću rasvetle i da sve odgovorne stigne zaslužena kazna.

(Tanjug)

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