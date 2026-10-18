Svet

VLASNICA VRTIĆA U KINI OSUĐENA NA DOŽIVOTNI ZATVOR: Optužena za trovanje više od 200 dece

T.J.

18. 10. 2026. u 08:54

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VLASNICA vrtića u kineskoj provinciji Gansu osuđena je na doživotni zatvor zbog trovanja više od 200 dece i zaposlenih hranom zagađenom olovom, dok je još petoro zaposlenih dobilo zatvorske kazne. Li Huifang, koja je vodila vrtić "Heši Peiksin" u gradu Tjanšui, proglašena je krivom za proizvodnju i prodaju otrovne i štetne hrane.

ВЛАСНИЦА ВРТИЋА У КИНИ ОСУЂЕНА НА ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР: Оптужена за тровање више од 200 деце

Foto: Credit: Elena Skorobogatova/Alamy/Profimedia

Sud u Lancou naložio je i oduzimanje njene imovine u vrednosti od 500.000 juana (oko 66.500 evra), javila je državna televizija CCTV.

Izvršna direktorka vrtića Dži Džinglin osuđena je na 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 300.000 juana (oko 40.000 evra), dok su četvorica zaposlenih u kuhinji osuđena na kazne od šest do osam godina zatvora.

Prema nalazima suda, kuhinjsko osoblje koristilo je nejestivu boju kako bi poboljšalo izgled obroka i privuklo više dece u vrtić, iako je na proizvodu bilo jasno naznačeno da nije namenjen za ishranu.

Slučaj je otkriven u julu 2025. godine, kada je kod 247 dece i zaposlenih utvrđen neuobičajeno visok nivo olova u krvi.

Istraga je pokrenuta nakon što je 235 dece lečeno zbog trovanja olovom, nakon konzumiranja kolača od crvenih urmi pripremljenih na pari i peciva sa kobasicama i kukuruzom.

Analize su pokazale da su kolači sadržali 1.052 miligrama olova po kilogramu, a peciva 1.340 miligrama po kilogramu, dok je nacionalna granica bezbednosti za hranu u Kini 0,5 miligrama po kilogramu.

Koncentracija olova u uzorcima hrane tako je bila i više od 2.000 puta veća od dozvoljene granice. Sud je utvrdio da su vlasnica i direktorka vrtića naložile zaposlenima da u hranu dodaju otrovne i štetne sastojke koji su služeni deci i zaposlenima.

Istraga je kasnije pokazala i da je više desetina lokalnih zvaničnika i zaposlenih u bolnicama pokušalo da prikrije slučaj, između ostalog manipulacijom rezultatima analiza krvi i primanjem mita od jednog od investitora vrtića.

Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je trovanje olovom posebno opasno za malu decu jer može ozbiljno da ošteti mozak i centralni nervni sistem.

Kina je nakon ovog slučaja objavila nacionalne smernice za ishranu u obrazovnim ustanovama.

Među novim merama su obavezno testiranje svake nove isporuke hrane i nabavka brašna, pirinča i jestivog ulja isključivo preko centralizovanih nabavnih centara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Nezapamćeno trovanje ptica i drugih životinja u okolini Kikinde

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