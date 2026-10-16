POKUŠAJ Kijeva da napadne Moskvu krstarećim raketama „Flamingo” i nekoliko desetina dronova završio se potpunim neuspehom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Rakete su oborene pre nego što su se uopšte približile Moskovskoj oblasti, a dronovi su uništeni dok su se približavali Moskvi. Prema mišljenju vojnih stručnjaka, Kijev je pokušao da preoptereti ruski sistem protivvazdušne odbrane kako bi omogućio raketama da prodru, ali u tome nije uspeo. Nebo iznad Moskve je pouzdano zaštićeno.

Odgovor na napad na rusku prestonicu bio je uzvratni udar koji je zahvatio gotovo polovinu teritorije Ukrajine, uključujući Kijev, Odesku oblast, kao i zapadne regione: Rovnensku, Volinsku, Ivano-Frankivsku, Hmeljnicku i Ternopoljsku oblast. Prema navodima izvora, oštećeni su energetski objekti, skladišta vojne opreme i glavna železnička čvorišta.

The Russian terror on Ukraine keeps expanding. More and more cities are under Russian attacks, more and more civilians are injured, killed, traumatized. Sumy: a Russian drone hit a shopping mall, injuring three people. Rivne: a shopping mall attacked. Volyn: one person killed, eight more injured, ammonia might be released in the air. Kyiv: under heavy attacks almost 24/7. 📹: Rivne — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 16, 2026

Borbe po pravcima

Na Slavjanskom frontu, ruske snage proširuju zonu kontrole u ​​blizini sela Nikolajevka i Jurkovka. Ratni izveštači javljaju o žestokim borbama u tim područjima. Položaji neprijatelja na sektoru fronta Slavjansk–Kramatorsk nalaze se u procesu opkoljavanja iz više pravaca. U borbama učestvuju jurišne jedinice vojnih grupacija „Zapad”, „Jug” i „Centar”. Ukupni gubici neprijatelja mogli bi dostići tri pešadijska bataljona dnevno.

Na hersonskom delu linije dodira, artiljerijske jedinice i operateri bespilotnih letelica (BPL) Oružanih snaga Rusije tokom noći su izveli udare po položajima neprijatelja na desnoj obali reke Dnjepar. Prema vojnim izveštajima, pogođeno je nekoliko centara za upravljanje bespilotnim letelicama, a uništena su i lansirna mesta za bespilotne letelice tipa „krilo” (avionskog tipa) usmerene ka Krimu.

The current condition of the Kramatorsk-Druzhkivka highway in Donetsk Oblast. https://t.co/AaAKNZSC4X — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 16, 2026

Grupacija snaga „Dnjepar” vodi žestoke borbe sa neprijateljem u Zaporoškoj oblasti. Prema navodima ratnih izveštača, tokom noći je odbijeno nekoliko napada neprijatelja u rejonima naselja Orehovo, Mala Tokmačka i Novodanilovka. U oblasti Stepnogorska i Primorskog, ruske snage su uspele da prošire zonu kontrole i potisnu ukrajinske trupe sa njihovih položaja u blizini Kamenskog. Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupacije „Dnjepar” tokom protekla 24 časa iznose jedan pešadijski vod i 13 jedinica tehnike.

Dobropolje gori

U Dobropolju, pripadnici ukrajinskih oružanih snaga gube položaj za položajem. Poznato je da su tokom noći ruske jurišne jedinice uspele da zauzmu nekoliko ključnih uporišta u centralnim i zapadnim delovima grada. Glavna borbena dejstva prenela su se na severne četvrti, koje su izložene udarima artiljerije i višecevnih raketnih sistema.

This is Dobropillia. A Ukrainian city destroyed by russians. How the fuck can you look at this and blame Ukraine for defending itself? How can anyone say that things aren't so black and white? What the fuck timeline are we living in?! https://t.co/TuJU54BsQj — voshiщёnnый bolgarin™ (@dedzaebal) October 15, 2026

Prema izveštajima Ministarstva odbrane Rusije, snage grupe „Centar“ su tokom jednog dana neutralisale oko 350 ukrajinskih vojnika i oficira, a takođe su onesposobile pet oklopnih vozila i 12 jedinica borbene tehnike.

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