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VATRA I BES! Moskva zadala kazneni udarac u samo srce Kijeva

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16. 10. 2026. u 13:33

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POKUŠAJ Kijeva da napadne Moskvu krstarećim raketama „Flamingo” i nekoliko desetina dronova završio se potpunim neuspehom.

ВАТРА И БЕС! Москва задала казнени ударац у само срце Кијева

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Rakete su oborene pre nego što su se uopšte približile Moskovskoj oblasti, a dronovi su uništeni dok su se približavali Moskvi. Prema mišljenju vojnih stručnjaka, Kijev je pokušao da preoptereti ruski sistem protivvazdušne odbrane kako bi omogućio raketama da prodru, ali u tome nije uspeo. Nebo iznad Moskve je pouzdano zaštićeno.

Odgovor na napad na rusku prestonicu bio je uzvratni udar koji je zahvatio gotovo polovinu teritorije Ukrajine, uključujući Kijev, Odesku oblast, kao i zapadne regione: Rovnensku, Volinsku, Ivano-Frankivsku, Hmeljnicku i Ternopoljsku oblast. Prema navodima izvora, oštećeni su energetski objekti, skladišta vojne opreme i glavna železnička čvorišta.

Borbe po pravcima

Na Slavjanskom frontu, ruske snage proširuju zonu kontrole u ​​blizini sela Nikolajevka i Jurkovka. Ratni izveštači javljaju o žestokim borbama u tim područjima. Položaji neprijatelja na sektoru fronta Slavjansk–Kramatorsk nalaze se u procesu opkoljavanja iz više pravaca. U borbama učestvuju jurišne jedinice vojnih grupacija „Zapad”, „Jug” i „Centar”. Ukupni gubici neprijatelja mogli bi dostići tri pešadijska bataljona dnevno.

Na hersonskom delu linije dodira, artiljerijske jedinice i operateri bespilotnih letelica (BPL) Oružanih snaga Rusije tokom noći su izveli udare po položajima neprijatelja na desnoj obali reke Dnjepar. Prema vojnim izveštajima, pogođeno je nekoliko centara za upravljanje bespilotnim letelicama, a uništena su i lansirna mesta za bespilotne letelice tipa „krilo” (avionskog tipa) usmerene ka Krimu.

Grupacija snaga „Dnjepar” vodi žestoke borbe sa neprijateljem u Zaporoškoj oblasti. Prema navodima ratnih izveštača, tokom noći je odbijeno nekoliko napada neprijatelja u rejonima naselja Orehovo, Mala Tokmačka i Novodanilovka. U oblasti Stepnogorska i Primorskog, ruske snage su uspele da prošire zonu kontrole i potisnu ukrajinske trupe sa njihovih položaja u blizini Kamenskog. Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupacije „Dnjepar” tokom protekla 24 časa iznose jedan pešadijski vod i 13 jedinica tehnike.

Dobropolje gori

U Dobropolju, pripadnici ukrajinskih oružanih snaga gube položaj za položajem. Poznato je da su tokom noći ruske jurišne jedinice uspele da zauzmu nekoliko ključnih uporišta u centralnim i zapadnim delovima grada. Glavna borbena dejstva prenela su se na severne četvrti, koje su izložene udarima artiljerije i višecevnih raketnih sistema.

Prema izveštajima Ministarstva odbrane Rusije, snage grupe „Centar“ su tokom jednog dana neutralisale oko 350 ukrajinskih vojnika i oficira, a takođe su onesposobile pet oklopnih vozila i 12 jedinica borbene tehnike.

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