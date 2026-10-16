Svet

PESKOV: Stavovi Moskve i Vašingtona poklapaju se u oceni Zelenskog

В.Н.

16. 10. 2026. u 12:42

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STAV Moskve i Vašingtona potpuno se poklapa u tome da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ: Ставови Москве и Вашингтона поклапају се у оцени Зеленског

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

- Uz svu dobru volju, nemoguće je razgovarati o bilo čemu bez aktuelnog ukrajinskog rukovodstva. Ali da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost i krene putem mirnog rešavanja sukoba, to je sasvim jasno. I u tom pogledu se u potpunosti slažemo sa predsednikom Trampom - poručio je.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije izjavio da su američki projektili, isporučeni Ukrajini tokom mandata njegovog prethodnika Džozefa Bajdena, prodati na "slobodnom tržištu".

U intervjuu za televiziju "Njuzmaks", Tramp je pitao gde su završile milijarde dolara američke vojne i finansijske pomoći upućene Kijevu.

(RT Balkan)

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