PESKOV: Stavovi Moskve i Vašingtona poklapaju se u oceni Zelenskog
STAV Moskve i Vašingtona potpuno se poklapa u tome da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Uz svu dobru volju, nemoguće je razgovarati o bilo čemu bez aktuelnog ukrajinskog rukovodstva. Ali da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost i krene putem mirnog rešavanja sukoba, to je sasvim jasno. I u tom pogledu se u potpunosti slažemo sa predsednikom Trampom - poručio je.
Predsednik SAD Donald Tramp je ranije izjavio da su američki projektili, isporučeni Ukrajini tokom mandata njegovog prethodnika Džozefa Bajdena, prodati na "slobodnom tržištu".
U intervjuu za televiziju "Njuzmaks", Tramp je pitao gde su završile milijarde dolara američke vojne i finansijske pomoći upućene Kijevu.
(RT Balkan)
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