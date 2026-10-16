OSLOBOĐENE VARVAROVKA I NIKOLAJEVKA: Ministarstvo odbrane saopštilo detalje ruskih udara
RUSKE snage oslobodile su naselje Varvarovku i Nikolajevku u Harkovskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako su istakli, u periodu od 10. do 16. oktobra, Oružane snage Ruske Federacije izvele su jedan masovni i sedam grupnih udara, tokom kojih su pogođeni objekti vojno-industrijskog kompleksa, logistički i telekomunikacioni centri, objekti transportne infrastrukture koje su koristile Oružane snage Ukrajine, mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica, skladišta municije i vojno-tehničke opreme, kao i privremeni položaji ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 1.675 pripadnika ukrajinske vojske, pet borbenih oklopnih vozila, 82 vozila, tri artiljerijska oruđa i osam stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisali su 1.550 pripadnika ukrajinske vojske, 18 borbenih oklopnih vozila, 94 vozila, 12 artiljerijskih oruđa i 11 stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" uništili su 1.155 vojnika, devet borbenih oklopnih vozila, 198 vozila, 13 artiljerijskih oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacili su iz stroja 2.740 pripadnika vojske, 37 borbenih oklopnih vozila, 76 vozila, 11 artiljerijskih oruđa i 11 stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisali su 1.695 pripadnika vojske, sedam borbenih oklopnih vozila, 53 vozila, tri artiljerijska oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" 240 pripadnika vojske, jedno borbeno oklopno vozilo, 116 vozila, pet artiljerijskih oruđa i devet stanica za radio-elektronsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su sedam vođenih avio-bombi, dve rakete višecevnog raketnog sistema HIMARS, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", jedna navođena raketa dugog dometa "neptun" i 5.695 dronova.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
KO O ČEMU, KALASOVA PROTIV MOSKVE: Ruske milijarde ostaju zaključane i slede nove sankcije
16. 10. 2026. u 11:40
ISTA SILUETA, DRUGA ZVER: Rusi iz temelja obnovili strateški bombarder Tu-160M!
16. 10. 2026. u 07:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)