RUSKE snage oslobodile su naselje Varvarovku i Nikolajevku u Harkovskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kako su istakli, u periodu od 10. do 16. oktobra, Oružane snage Ruske Federacije izvele su jedan masovni i sedam grupnih udara, tokom kojih su pogođeni objekti vojno-industrijskog kompleksa, logistički i telekomunikacioni centri, objekti transportne infrastrukture koje su koristile Oružane snage Ukrajine, mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica, skladišta municije i vojno-tehničke opreme, kao i privremeni položaji ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 1.675 pripadnika ukrajinske vojske, pet borbenih oklopnih vozila, 82 vozila, tri artiljerijska oruđa i osam stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisali su 1.550 pripadnika ukrajinske vojske, 18 borbenih oklopnih vozila, 94 vozila, 12 artiljerijskih oruđa i 11 stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" uništili su 1.155 vojnika, devet borbenih oklopnih vozila, 198 vozila, 13 artiljerijskih oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacili su iz stroja 2.740 pripadnika vojske, 37 borbenih oklopnih vozila, 76 vozila, 11 artiljerijskih oruđa i 11 stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisali su 1.695 pripadnika vojske, sedam borbenih oklopnih vozila, 53 vozila, tri artiljerijska oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" 240 pripadnika vojske, jedno borbeno oklopno vozilo, 116 vozila, pet artiljerijskih oruđa i devet stanica za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su sedam vođenih avio-bombi, dve rakete višecevnog raketnog sistema HIMARS, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", jedna navođena raketa dugog dometa "neptun" i 5.695 dronova.

(RT Balkan)

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