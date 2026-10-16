ANTISRPSKA HISTERIJA U BIH: Posle izbora rastu frustracije u političkom Sarajevu

ANTISRPSKA histerija u Sarajevu nastavak je upornog nastojanja da se Srbi u celoj BiH zastraše, ocenio je politikolog Aleksandar Pavić i istakao da je Sarajevo generator svega što se dešava.

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On je istakao da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa postojanjem Republike Srpske, ravnopravnošću tri naroda i pogotovo sa rezultatima opštih izbora posle kojih su frustracije dodatno porasle, zato što je došlo do zbijanja redova u Republici Srpskoj.

- Jasan je pobednik u Republici Srpskoj, a pobednici su oni koji čvrsto brane Republiku Srpsku i koji neće da dozvole političkom Sarajevu da potopi Republiku Srpsku i sada će te frustracije da izađu na videlo na razne načine, ali politička elita u Sarajevu je glavni krivac za sve ovo što se dešava - rekao je Pavić, prenosi RTRS.

On smatra da što se više budu radikalizovale prilike više unutar BiH, možemo da očekujemo više incidenata poput bušenja guma na automobilima beogradskih tablica u Sarajevu.

- Frustracija će porasti dodatno, zato što su Hrvati posle dugo vremena dobili svog predstavnika u Predsedništvu BiH i tek sada neće biti moguće sprovoditi majorizaciju, kako su radili dok su imali lažnog predstavnika Željka Komšića. Naprotiv, sve to može da se okrene protiv njih, mogu Srbi i Hrvati na kraju da se dogovore i da Hrvati shvate svoj interes gde ih Srbi ne ugrožavaju. U tom slučaju će Sarajevo tek da se uspaniči, a ono što je loše da obično ti ljudi koji nemaju drugih argumenata - posežu za nasiljem, zamenom teza, radikalizacijom i satanizacijom svakog ko je protivnik - istakao je Pavić.

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