ANTISRPSKA HISTERIJA U BIH: Posle izbora rastu frustracije u političkom Sarajevu
ANTISRPSKA histerija u Sarajevu nastavak je upornog nastojanja da se Srbi u celoj BiH zastraše, ocenio je politikolog Aleksandar Pavić i istakao da je Sarajevo generator svega što se dešava.
On je istakao da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa postojanjem Republike Srpske, ravnopravnošću tri naroda i pogotovo sa rezultatima opštih izbora posle kojih su frustracije dodatno porasle, zato što je došlo do zbijanja redova u Republici Srpskoj.
- Jasan je pobednik u Republici Srpskoj, a pobednici su oni koji čvrsto brane Republiku Srpsku i koji neće da dozvole političkom Sarajevu da potopi Republiku Srpsku i sada će te frustracije da izađu na videlo na razne načine, ali politička elita u Sarajevu je glavni krivac za sve ovo što se dešava - rekao je Pavić, prenosi RTRS.
On smatra da što se više budu radikalizovale prilike više unutar BiH, možemo da očekujemo više incidenata poput bušenja guma na automobilima beogradskih tablica u Sarajevu.
- Frustracija će porasti dodatno, zato što su Hrvati posle dugo vremena dobili svog predstavnika u Predsedništvu BiH i tek sada neće biti moguće sprovoditi majorizaciju, kako su radili dok su imali lažnog predstavnika Željka Komšića. Naprotiv, sve to može da se okrene protiv njih, mogu Srbi i Hrvati na kraju da se dogovore i da Hrvati shvate svoj interes gde ih Srbi ne ugrožavaju. U tom slučaju će Sarajevo tek da se uspaniči, a ono što je loše da obično ti ljudi koji nemaju drugih argumenata - posežu za nasiljem, zamenom teza, radikalizacijom i satanizacijom svakog ko je protivnik - istakao je Pavić.
BONUS VIDEO: Blokaderski promoter u očaju: Ceo Novi Sad je u znaku Ujedinjene Srbije!
Preporučujemo
PUCNjAVA U SARAJEVU: Policija na nogama, ima ranjenih
13. 10. 2026. u 14:43
MASOVNA TUČA U CENTRU SARAJEVA: Policija na terenu
01. 10. 2026. u 22:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)