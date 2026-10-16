LOŠE VESTI ZA UKRAJINU: Nestalo im "patriota"?

UKRAJINA je potrošila preostale rakete-presretače za američke sisteme "patriot", koje su korišćene za odbranu od ruskih napada, izvestio je Si-En-En pozivajući se na izvore.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Nestašica se javlja u trenutku javnog sukoba između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, koji je izbio zbog Trampovog dogovora sa Moskvom o ruskom dizelu, kao i zbog ukrajinskih napada na ruske naftne rafinerije.

Prema navodima Si-En-Ena, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je presrelo četiri ruske balističke rakete, pri čemu su, po svemu sudeći, utrošeni poslednji preostali projektili za sisteme "patriot".

- Gotovo sve balističke rakete iz poslednjeg napada nisu presretnute zbog nedostatka raketa (presretača) - rekao je izvor.

Zelenski je izjavio da se oseća izdanim nakon što je Tramp ranije ovog meseca ukinuo sankcije na izvoz ruskog dizela, u nadi da će time sniziti cene energenata uoči novembarskih izbora u SAD. Tramp je branio taj potez, ističući da je koristan za potrošače i u skladu sa njegovom agendom "Amerika na prvom mestu".

Upitan o kritikama Zelenskog na račun dogovora o dizelu, Tramp je sugerisao da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika". Zelenski, čiji je petogodišnji predsednički mandat istekao 2024. godine, odbio je da raspiše nove izbore, pozivajući se na ratno stanje i potrebu za višemesečnim primirjem sa Rusijom.

Kremlj tvrdi da bi Ukrajina iskoristila dugotrajno primirje za popunu svojih oružanih snaga, te je naveo da je spreman jedino na obustavu napada na dan izbora.

Ranije ove nedelje, Zelenski je izjavio da se neće povinovati Trampovim zahtevima da obustavi napade na ruske energetske objekte – napade koje američki predsednik smatra uzrokom visokih cena energenata.

Zelenski je poručio da bi Ukrajina pristala na "energetsko primirje" samo ukoliko bi Rusija učinila isto. Moskva, međutim, ističe da teži sveobuhvatnom mirovnom sporazumu pod sopstvenim uslovima, a ne bezuslovnom prekidu vatre, za koji smatra da bi ga Ukrajina iskoristila u svoju korist.

Razdor između Trampa i Zelenskog dodatno se produbio ove nedelje nakon što je Ukrajina prijavila iznenadne prekide u radu sistema "Starlink" i "Staršild" – satelitskih usluga kompanije "Spejs eks" koje Kijev koristi za napade dronovima. Ukrajinski zvaničnici su takođe izjavili da od svojih zapadnih partnera nisu dobili nikakvo prethodno upozorenje o ruskim raketnim napadima na Kijev, koji su se dogodili dve noći zaredom – u ponedeljak i utorak.

Prema pisanju američkih medija, zvaničnici SAD su kao razlog za to što lansiranja raketa nisu otkrivena naveli loše vremenske uslove – objašnjenje u koje, kako se navodi, njihove ukrajinske kolege teško mogu da poveruju.

Zelenski je u sredu ponovio zahtev za dodatnim presretačima za sistem "patriot", pozivajući SAD i druge partnere da "ne zatvaraju oči pred stvarnošću" i da "odlučno reaguju".

Međutim, SAD su potrošile veliki deo svojih zaliha raketa-presretača tokom sukoba sa Iranom, o čemu su naširoko izveštavali američki mediji, a što je prošlog meseca potvrđeno i u izveštaju generalnog inspektora Pentagona.

Tramp je umanjio značaj ovih nestašica, tvrdeći da su američke zalihe praktično neograničene.

(RT Balkan)

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