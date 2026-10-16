LOVCI POLETELI, RADARI SKENIRAJU NEBO: Poljska reagovala na ruske udare tik uz svoju granicu

POLjSKE vazduhoplovne snage bile su angažovane u vazdušnom prostoru te zemlje tokom ruskih napada na ciljeve u zapadnom delu Ukrajine, dok su sistemi protivvazduhoplovne odbrane i radarskog izviđanja bili stavljeni u stanje povišene pripravnosti.

foto: Jakub Kaczmarczyk / PAP / Profimedia

Poljska vojska saopštila je da nije zabeleženo narušavanje vazdušnog prostora zemlje i da je opasnost prošla, prenosi Polsat njuz.

Vladin centar za bezbednost (RCB) izdao je rano jutros upozorenja stanovnicima Lublinskog i Podkarpatskog vojvodstva zbog ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu.

Prvo upozorenje objavljeno je u 5.28 časova, uz obaveštenje da se situacija prati i da poljske vazduhoplovne snage deluju u nacionalnom vazdušnom prostoru.

U 5.54 časa RCB je obavestio građane da je vazdušni napad na Ukrajinu završen i da Poljskoj više ne preti opasnost.

Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je u petak, nešto posle jedan sat ujutru, da je zbog novih ruskih udara na ciljeve u zapadnoj Ukrajini aktivirala neophodne snage i sredstva posredstvom Centra za vazdušne operacije – Komande vazduhoplovne komponente.

Istovremeno, sistemi protivvazduhoplovne odbrane i kopnenog radarskog izviđanja stavljeni su u stanje povišene pripravnosti.

Vojska je navela da su preduzete mere bile preventivne i da je njihov cilj bio obezbeđivanje i zaštita poljskog vazdušnog prostora.

Neposredno pre šest časova ujutru saopšteno je da su operacije vojne avijacije završene, a da su se sistemi protivvazduhoplovne odbrane i radarskog izviđanja vratili redovnim aktivnostima.

Slične mere sprovedene su i u četvrtak, kada je poljska vojska, takođe zbog ruskih napada na Ukrajinu, angažovala vazduhoplovne snage.

Te operacije obustavljene su posle 21 čas.

(Politika onlajn)

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