Politika

VUČIĆEV ODGOVOR HRVATIMA I CRNOGORCIMA: Gledali su da nas unize, ali mi reket da plaćamo nikad nikome nismo hteli

Novosti online

14. 10. 2026. u 18:25

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.

ВУЧИЋЕВ ОДГОВОР ХРВАТИМА И ЦРНОГОРЦИМА: Гледали су да нас унизе, али ми рекет да плаћамо никад никоме нисмо хтели

Foto: printskrin TV Informer

"Gledali su da nas unize prethodne dve godine. Danas je stigla najčudnija izjava. Potpredsednik Skupštine CG Nurković, pošto Hrvatska traži od njih 3 milijarde, kaže najbolje bi bilo da to Srbija plati. Lepo vi jedni druge podržavajte, a mi reket da plaćamo nikad nikome nismo hteli. Pare tražite negde drugo, od Srbije pare nećete dobiti. Oni danas od Subotice do Vranja na konto Kurtijeve liste postavljaju kontrolore u ime studentske liste. Zašto ih podržavaju Kurti, Đukanović, Spajić... Nije samo zato što mene mrze", rekao je on.

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