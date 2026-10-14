VUČIĆ NAJAVIO NOVE INVESTICIJE: Uložićemo veliki novac u novu bolnicu, kanalizaciju, najbolje turističke centre

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Šapcu najavio je nova ulaganja.

Foto: prinskrin TV Informer

- Osim bolnice koju ćemo novu da uradimo, biće pravo malo remek-delo, moramo da uradimo kanalizaciju. Krenuli smo sa tim u vreme korone, a onda me ne pitajte — bezbroj problema, od papiroloških do suštinskih. Ali moramo da završimo više od 150 kilometara kanalizacije ovde u Šapcu, da ovaj prelepi grad jednom zauvek dobije najbolju moguću infrastrukturu.

- Imamo još puteva, posebno na putu do Cera i u okolini Cera, i to ćemo da uradimo. I Varnu i Pričinoviće i mnoga druga mesta, i Desić, i ovamo ka Loznici, od Lipničkog Šora prema Lipnici i Grnčari, i tako dalje.

- Kao što znate, znam svaki put u Mačvi i Podrinju. Da vam je neko govorio da će autoput da uradi do Beograda pre samo 10 godina, ne biste mu verovali, a da će da uradi i brzu saobraćajnicu do Loznice još manje.

- Mi ćemo da je produžimo i do Malog Zvornika, a onda da vidimo da je napravimo čitavom drinskom stranom i do Bajine Bašte.

- Želim da, osim infrastrukture, ulažemo i u znanje u čitavom Mačvanskom okrugu. Hoću da neke od fakulteta imamo i ovde u Mačvanskom okrugu. Hoću da ovde budu i studentski centri.

- Želim da nam dolazi više investitora koji će da znaju da imaju određene univerzitete i fakultete i ovde u Mačvi.

- Hoću da zajednički napravimo najbolje turističke centre, jer je toliko lepa Mačva sa Podrinjem da je teško naći tako lepe krajeve u Evropi.

- Za to nam je potreban novac, za to nam je potreban vaš rad, za to nam je potrebno vaše poverenje. Zato ćemo sledeće godine, po procenama Međunarodnog monetarnog fonda, biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, a ništa od toga ne bismo mogli bez vas, bez vašeg truda, bez vašeg rada, bez vaše energije. I na tome vam beskrajno hvala.

- Vidite, samo sam nekoliko novih stvari želeo da vam kažem. Gledali ste danas i prethodnih nedelja, gotovo dve godine. I danas je stigla najčudnija izjava, nećete verovati. Poslušajte dobro, nisam siguran da ste je svi čuli.