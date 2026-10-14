Politika

BLOKADERSKA POLITIKA U PAR REČI: Kao priredba u predškolskom, uz suncokrete, muziku i papirna srca!

24sedam.rs

14. 10. 2026. u 18:19

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SUNCOKRETI, muzika i papirna srca - ovako je filozof Filip Grbić opisao atmosferu na blokaderskom skupu.

БЛОКАДЕРСКА ПОЛИТИКА У ПАР РЕЧИ: Као приредба у предшколском, уз сунцокрете, музику и папирна срца!

Foto: printskrin 24sedam.rs

Kako je rekao, to je blokaderska politika u par reči.

- Pogledajte na šta to liči. Popnu se na binu, puste muzikicu. Podignu one suncokrete, čoveče. Ja gledam, ne mogu da verujem. Svi uzdižu suncokret, a onda jedni drugima stavljaju papirna srca. Kao da je završna priredba, predškolsko - rekao je filozof Filip Grbić.

Odavno je očigledno da blokaderi nemaju nikakav politički program.

24sedam.rs

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