BLOKADERSKA POLITIKA U PAR REČI: Kao priredba u predškolskom, uz suncokrete, muziku i papirna srca!

SUNCOKRETI, muzika i papirna srca - ovako je filozof Filip Grbić opisao atmosferu na blokaderskom skupu.

Foto: printskrin 24sedam.rs

Kako je rekao, to je blokaderska politika u par reči.

- Pogledajte na šta to liči. Popnu se na binu, puste muzikicu. Podignu one suncokrete, čoveče. Ja gledam, ne mogu da verujem. Svi uzdižu suncokret, a onda jedni drugima stavljaju papirna srca. Kao da je završna priredba, predškolsko - rekao je filozof Filip Grbić.

Odavno je očigledno da blokaderi nemaju nikakav politički program.

24sedam.rs