Politika

PREGOVARAO BI OKO NOŽA U LEĐA RUSIJI? Predstavnik blokaderske liste demantuje sam sebe u jednoj rečenici

Novosti online

14. 10. 2026. u 18:20

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OVAKO je gospodin Aleksandar Baucal, predstavnik Studentske liste, uspeo da demantuje samog sebe za svega desetak minuta.

ПРЕГОВАРАО БИ ОКО НОЖА У ЛЕЂА РУСИЈИ? Представник блокадерске листе демантује сам себе у једној реченици

Foto: printskrin

- Mi smo zauzeli stav da se neće uvoditi sankcije Rusiji, a sa druge strane postoji potreba usklađivanja spoljne politike, ali opet, kažem, to je sve stvar pregovaranja...

Ana Brnabić prokomentarisala je u emisiji njegovu izjavu koja se tiče uvođenja sankcija Rusiji i istakla da je to što je izjavio tipično za Studentsku listu - da na početku rečenice govore jedno, a završe istu potpuno suprotno...

Kada čovek sopstvenim rečima pobije ono što je rekao nekoliko sekundi pre, jasno je o kakvoj politici je reč i sve postaje pomalo smešno...

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