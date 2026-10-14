MOSKVA SE HITNO OGLASILA: Kijev nastavlja sa napadima na ruske rafinerije
UKRAJINA nastavlja sa napadima na ruske rafinerije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak i istakao da su danas napadnute dve rafinerije nafte.
Ukrajina nastavlja sa napadima na ruske rafinerije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak i istakao da su danas napadnute dve rafinerije nafte.
„Prema podacima Ministarstva energetike i kompanija, kijevski režim je danas izveo napad na dve rafinerije nafte – u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti“, rekao je Novak.
Prema njegovim rečima, postupci Kijeva ne ukazuju na znake kretanja ka energetskom primirju.
Predsednik SAD Donald Tramp ranije je najavio moguće sporazume između Moskve i Kijeva. Komentarišući ovu izjavu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da strane nastavljaju kontakte.
U subotu je Tramp optužio Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte.
Prema rečima američkog predsednika, Zelenski je odavno trebalo da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga stvorio probleme za ceo svet.
Tramp je predložio Zelenskom da održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.
Preporučujemo
FRONT PRED SLOMOM?! Rusi otkrili gde je ukrajinska odbrana najslabija
08. 10. 2026. u 19:47
MOSKVA BRUTALNO O MERCOVOJ POSETI KIJEVU: Ubice se vraćaju na mesto zločina
04. 10. 2026. u 11:42
RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov
30. 09. 2026. u 22:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)