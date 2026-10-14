Svet

MOSKVA SE HITNO OGLASILA: Kijev nastavlja sa napadima na ruske rafinerije

Marta Stojanović

14. 10. 2026. u 17:19

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UKRAJINA nastavlja sa napadima na ruske rafinerije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak i istakao da su danas napadnute dve rafinerije nafte.

МОСКВА СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛА: Кијев наставља са нападима на руске рафинерије

BAE Systems / Ferrari / Profimedia/east2west news / WillWest News /

Ukrajina nastavlja sa napadima na ruske rafinerije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak i istakao da su danas napadnute dve rafinerije nafte.

„Prema podacima Ministarstva energetike i kompanija, kijevski režim je danas izveo napad na dve rafinerije nafte – u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti“, rekao je Novak.

Prema njegovim rečima, postupci Kijeva ne ukazuju na znake kretanja ka energetskom primirju.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je najavio moguće sporazume između Moskve i Kijeva. Komentarišući ovu izjavu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da strane nastavljaju kontakte.

U subotu je Tramp optužio Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte.

Prema rečima američkog predsednika, Zelenski je odavno trebalo da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga stvorio probleme za ceo svet.

Tramp je predložio Zelenskom da održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.

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