ODRŽAVANjE trilateralnog sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Kini bilo bi veoma korisno, ali za sada nije poznato da li će se rasporedi trojice lidera poklopiti, saopštio je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Postoji opšta saglasnost da bi bilo dobro održati takav sastanak. Međutim, za sada ne znamo u kojoj meri se rasporedi lidera poklapaju, niti znamo kakav bi zaista mogao da bude dnevni red tog sastanka. Ali postoji opšte razumevanje da bi on bio veoma koristan - izjavio je predstavnik Kremlja.

Na pitanje da li bi se na takvom sastanku moglo razgovarati o smanjenju nuklearnih arsenala, Peskov je odgovorio: „Teško da je o tome moguće razgovarati u trilateralnom formatu.“

A meeting between Putin and Trump has not yet been agreed upon, but if the leaders find themselves in the same venue, its organization will be discussed, Peskov said. - REPORTS FROM RUSSIA — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 14, 2026

On je objasnio da je stav Pekinga da se nuklearni arsenal Kine ne može porediti sa ruskim i američkim, zbog čega nije moguće razgovarati o tom pitanju, dodajući da Moskva poštuje takav stav.

Istovremeno, predstavnik Kremlja naglasio je da se nastavlja rad na pronalaženju načina za rešavanje sukoba.

Prema njegovim rečima, taj proces se trenutno odvija u diskretnom režimu i u istom formatu biće nastavljen i ubuduće. Peskov nije naveo konkretne rokove za održavanje novih međunarodnih pregovora.

Dmitrij Peskov je ranije potvrdio spremnost Moskve za diplomatsko rešavanje ukrajinskog sukoba.

Predstavnik Kremlja istakao je da Rusija ostaje otvorena za pregovore. Istovremeno, podsetio je na stav Moskve da je Kijev ranije osujetio obnavljanje pregovaračkog procesa.

(Sputnik)