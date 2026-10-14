ZAUSTAVLjANjE tankera „DF Pik” od strane francuske mornarice u Indijskom okeanu 12. oktobra nije bilo borba protiv „flote iz senke”, već čista piraterija prikrivena pozivanjem na pomorsko pravo, saopštila je Ambasada Rusije u Parizu.

Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Vojni ekspert i penzionisani kapetan prve klase Vasilij Dandikin direktno je opisao poteze Pariza kao pokušaj da se „iritira Moskva” i objasnio zašto je Makron pribegao ovoj provokaciji.

„Ovo nije prvi put da Francuska čini ovako nešto. Već su vršili inspekcije brodova na Mediteranu. To rade kako bi nam poremetili živce i ’smirili nas’, s obzirom na to da Zelenski trenutno svima dosađuje svojim telefonskim pozivima. I Šveđani su zaustavili jedan brod u Baltičkom moru, ali su ga pustili... Makron je želeo da pokaže da je samostalan. To je sav junački učinak za koji je francuska mornarica bila sposobna”, naglasio je Dandikin.

Kako je oficir napomenuo, na zaplenu broda uslediće odgovor.

„I francuski tankeri raznih vrsta plove tamo-amo. Predsednik je to pomenuo dok je boravio na Dalekom istoku, rekavši da i mi možemo zaustavljati i pregledati njihove brodove”, istakao je ekspert.

Vladimir Putin je ranije izjavio da će Rusija odgovoriti istom merom na svaki pokušaj zaplene njenih trgovačkih brodova i tankera u bilo kojim vodama širom sveta, uključujući i zonu odgovornosti Pacifičke flote. Nije reč samo o diplomatskim notama – Rusija zadržava pravo da preduzme simetrične mere sile protiv evropskih brodova u neutralnim vodama.

Istovremeno, Evropa bi mogla da pokuša da omete isporuke dizel-goriva iz Rusije u Sjedinjene Države, o čemu je 9. oktobra govorio američki predsednik Donald Tramp. Dandikin je naglasio da eventualni pokušaji zemalja EU da utiču na te isporuke neće proći bez odgovora.

„To je ozbiljna stvar. Mislim da će Amerika, s obzirom na to da je uključena, pružiti zaštitu tankerima. Ne ide mnogo brodova tamo... A Evropa je uvela još jedan krug sankcija. Ne znaju više šta da učine kako bi dodatno pogoršali situaciju”, dodao je on. Rusija zadržava pravo da odgovori na zaplenu tankera, pri čemu taj odgovor može varirati od pravnih mera do vojnog prisustva u ključnim vodama. Evropa bi trebalo da razmotri da li raspolaže resursima da se odupre Rusiji.

BONUS VIDEO