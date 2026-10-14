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HAOS OKO STARLINKA! Ograničenja u Ukrajini prekinula vojne operacije, Maskov potez otvorio brojne kritike

D.D.

14. 10. 2026. u 14:20

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ŠEF poljske diplomatije Radoslav Sikorski javno je prozvao američkog milijardera Ilona Maska zbog ograničenja rada satelitskog interneta "Starlink" u Ukrajini, koja su, prema tvrdnjama Kijeva, dovela do prekida pojedinih vojnih operacija.

ХАОС ОКО СТАРЛИНКА! Ограничења у Украјини прекинула војне операције, Масков потез отворио бројне критике

Foto: AP Photo/Markus Schreiber, File

- Hej, Ilone Masku, veliki čoveče, da li ponovo koristiš svoje proizvode za političke igre? Mi, tvoji evropski kupci, budno te pratimo - napisao je Sikorski na društvenoj mreži Iks.

Uz to podelio je objavu portala "Kijev indipendent", u kojoj se navodi da je Ukrajini bez prethodnog upozorenja ograničen pristup "Starlinku".

Američka kompanija "Spejs iks" uvela je ograničenja za pojedine usluge satelitskog interneta u Ukrajini, zbog čega je došlo do poremećaja u izvođenju vojnih operacija, izjavio je Sergej Beskrestnov, savetnik Vladimira Zelenskog.

Prema njegovim rečima, vojna verzija "Starlinka" prestala je da funkcioniše pri brzinama većim od 160 kilometara na čas.

- Naše odbrambene snage nisu bile upozorene na ovo ograničenje, što je dovelo do prekida nekoliko operacija - naveo je Beskrestnov na Telegramu.

Izvor iz Sedmog korpusa za brzo reagovanje, raspoređenog na jugoistočnom delu fronta, potvrdio je za Rojters da je došlo do poremećaja u radu "Starlinka".

Za sada nije poznato zbog čega je "Spejs iks" uveo ograničenja, niti ima potvrde da je odluka politički motivisana, kako sugeriše Sikorski.

(RT Balkan)

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