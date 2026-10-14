"GDE GOD ZAGREBEMO, ISPADNE NEKO SMEĆE": Dramatično u Hrvatskom saboru, Plenković na meti prozivki

NAKON noćašnje maratonske rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, o čemu će se glasati naknadno, poslanica Možemo! Sandra Benčić javno pita "koliko još malih Gospića ima u Hrvatskoj" i konstatuje da "gde god zagrebemo, ispadne neko smeće".

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/TOMISLAV PAVLEK/bs

Benčić je na sednici parlamenta koja je trajala do duboko u noć oštro kritikovala premijera Plenkovića, optuživši ga, između ostalog, da građanima ne govori istinu da li je i koliko znao za ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.

Ona kaže da Plenković već deset godina izbegava da preuzme odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Hrvatskoj, kao i da već deset godina izbegava da preuzme političku odgovornost za probleme u državi i da se umesto rešavanja strateških pitanja bavi vlastitim imidžem.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ TOMISLAV PAVLEK/bs

Benčić se danas ponovo oglasila saopštenjem u kojem pita:

- Koliko još malih Gospića ima širom Hrvatske? Ne znamo, ali činjenica je da gde god zagrebemo, ispadne neko smeće.

Opširno opisujući još neke lokacije na kojima se odlaže otpad, a na na koje su im ukazali građani, kao što je slučaj Donjeg Miholjca, Benčić upozorova da se svuda ponavlja isti obrazac: firme imaju dozvole, prekoračuju dopuštene količine i skladište otpad na lokacijama koje za to nisu predviđene.

- Širom zemlje postoji krug ljudi koji profitira od uvoza i preuzimanja otpada, a umesto da ga preradi, zakopava ga ili skladišti i ostavlja na teret građanima. Oni profitiraju, a štetu plaćamo svi mi - navela je, između ostalog, Benčić.

Istakla je da odgovornost za to snose i državne institucije: Državni inspektorat, ministarstva, Vlada i DORH.

- Takav su sistem omogućile i deregulacijom uvoza otpada još 2019. godine, kada je Ćorić izmenama zakona poslao dobrodošlicu ekomafiji. Institucije su godinama znale za Gospić, ali nisu preduzete potrebne mere, a i danas odugovlače s postupcima i sanacijom - navela je Benčić.

Dodala je da odbijaju da priznaju da Gospić nije izolovan slučaj, već simptom sistema u kojem se ekomafija bogati na račun građana.

- Zajedno ih možemo naterati da počiste za sobom! Slučaj Donjeg Miholjca ipak pokazuje da borba nije uzaludna - navela je Benčić u saopštenju dostavljenom medijima.

Ona je pozvala građane da nastave da im prijavljuju sumnjiva odlagališta otpada, da šalju fotografije i videosnimke lokacija na kojima sumnjaju na kršenje propisa o gospodarenju otpadom.

Inače, hrvatski predsednik Zoran Milanović je ranije izjavio da je "lička zemlja godinama zatrpavana opasnim materijama dopremanim iz zemalja EU". Na lokaciji u Gospiću je pronađeno oko 37.000 tona otpada, među kojim su ostaci elektronske i medicinske opreme, plastika i drugi materijali. U zemljištu su, prema tvrdnjama opozicije, otkriveni teški metali, dok su u podzemnim vodama pronađena PFAS jedinjenja, takozvane "večne hemikalije".

(RT Balkan)

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