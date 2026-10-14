SMRTONOSNA TAKTIKA: Ruski snajperisti namaili Ukrajinca do "Baba jage", usledio precizan pogodak
RUSKE trupe prate neprijateljske dronove, uočavaju gde padaju isporuke zaliha i čekaju da im se militant približi kako bi preuzeo paket. Tada usledi precizan hitac.
Izveštač "Zvezde" Igor Lapik boravi u zoni specijalne vojne operacije. Ovog puta razgovarao je sa snajperistima iz 35. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade. Jedan od njih, vojnik sa pozivnim znakom „Hudožnik”, objasnio je kako da se ukrajinski osmatrač namami pravo na nišan.
„Dešava se da je neprijatelj u neposrednoj blizini. Nalaze se na položaju i trude se da se ne otkriju. Jednostavno prenose informacije o kretanju naših trupa”, napomenuo je „Hudožnik”.
Ipak, pre ili kasnije, takav osmatrač ogladni ili mu zatrebaju baterije. Tada mu operateri dronova Oružanih snaga Ukrajine šalju pošiljku pomoću teške bespilotne letelice tipa „Baba Jaga”. I upravo tada je ključno iskoristiti trenutak.
„Čekamo trenutak kada priđe pošiljci da bismo ga eliminisali”, rekao je snajperista.
Nakon toga sledi precizan hitac. Uklanjanjem još jednog neprijateljskog osmatrača, komanda Oružanih snaga Ukrajine dobija manje važnih informacija. Snajperisti su tako spasili još nekoliko života.
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