Svet

NEIDENTIFIKOVANI DRON POGODIO RIBARSKI BROD: Ima povređenih

В.Н.

14. 10. 2026. u 12:23

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NEIDENTIFIKOVANI dron pogodio je ribarski brod u blizini Sirika u južnoj iranskoj provinciji, saopštila je kancelarija pokrajinskog guvernera.

НЕИДЕНТИФИКОВАНИ ДРОН ПОГОДИО РИБАРСКИ БРОД: Има повређених

Foto: Anastei6a / Alamy / Profimedia

Kako prenosi agencija Tasnim, tri ribara su povređena.

Takođe, navodi se da je ribarski brod u onome što su izvori opisali kao "napad američkog drona".

Iranske vlasti za sada nisu potvrdile okolnosti incidenta.

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