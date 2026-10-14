NEIDENTIFIKOVANI DRON POGODIO RIBARSKI BROD: Ima povređenih

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da, ako Francuska, Nemačka i Velika Britanija, u čuvenom formatu E3, veruju da mogu same bolje da se bave mirovnim procesom u Ukrajini nego sve članice Evropske unije zajedno, "onda bi bar trebalo da to urade u ime svih i sa zvaničnim mandatom koji su im poverili svi".