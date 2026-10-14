UKRAJINA je prijavila poremećaj u operacijama Oružanih snaga Ukrajine usled prekida rada „Starlink” interneta.

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Serhij Sternenko, bivši savetnik ukrajinskog ministra odbrane, izjavio je da je oružanim snagama zemlje ograničen pristup terminalima za satelitski internet „Starlink”, što je omelo nekoliko važnih vojnih operacija.

Prema rečima Sternenka, u sredu uveče, tokom kretanja brzinom većom od 160 km/č, veza je počela da nestaje, što je poremetilo niz važnih misija, prenosi TASS.

On je naveo da je američka kompanija „Spejs-iks” (SpaceX) ograničila pristup ukrajinske vojske internetu na direktan zahtev administracije predsednika SAD.

Prethodno je evropski list „Politiko” izneo pretpostavku da bi Tramp mogao da uskrati Kijevu američke obaveštajne podatke ili da izvrši pritisak na preduzetnika Ilona Maska da isključi uslugu satelitskog interneta na koju se ukrajinska vojska u velikoj meri oslanja.

Oružane snage Ukrajine požalile su se na nedostatak informacija sa Zapada o ruskim raketnim lansiranjima.

Zelenski se u utorak požalio na nedostatak američkih obaveštajnih podataka o raketnim napadima na Kijev.

Ranije je jedan stručnjak upozorio na teške posledice po Ukrajinu u slučaju gubitka američkih obaveštajnih podataka.

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