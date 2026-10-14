Svet

LET HITNO PREUSMEREN, DRAMA NA NEBU: Avion sa 306 putnika emitovao signal za otmicu

В.Н.

14. 10. 2026. u 12:31

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AVION kompanije Er Indija, na letu AI2030 iz Frankfurta za Delhi, danas je preusmeren u Džajpur nakon što je emitovao transponderski kod 7500, koji se koristi kao signal za moguću otmicu ili drugo nezakonito ometanje aviona.

ЛЕТ ХИТНО ПРЕУСМЕРЕН, ДРАМА НА НЕБУ: Авион са 306 путника емитовао сигнал за отмицу

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Letelica je bezbedno sletela, a svih 306 putnika je na sigurnom.

Let je obavljao avion Boing 787-9. Nakon sletanja u Džajpur, grad u indijskoj saveznoj državi Radžastan, avion je premešten na izdvojeno mesto radi bezbednosnog pregleda. Putnici su pod nadzorom službi izašli iz aviona i odvedeni u terminal.

Šef aerodroma Čaran Sing rekao je da preliminarne informacije ukazuju na to da je pilot možda greškom aktivirao signal.

Istraga je u toku, zbog čega uzrok još nije potvrđen.

Isti kod juče emitovao Boing iznad Hrvatske

Juče je avion kompanije "Koredon erlajns", na letu sa Krfa prema Nirnbergu, emitovao isti kod dok je prolazio kroz hrvatski vazdušni prostor.

Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je Boing i pratio ga do izlaska iz hrvatskog vazdušnog prostora. Nakon toga, nemački borbeni avioni pratili su ga do Nirnberga.

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