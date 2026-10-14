NAPAD NA IRAN TRENUTNO NE DOLAZI U OBZIR Netanjahu: Ben Gvir neće biti ministar odbrane u sledećoj vladi
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu naglasio je da se uoči predstojećih izbora u Izraelu protivi bilo kakvom napadu na Iran u narednim danima.
- Po mom mišljenju, to nam trenutno nije taktički pametan potez - rekao je Netanjahu za Armi Radio.
Dodao je da izraelski ministar odbrane Itamar Ben Gvir neće ostati na svojoj poziciji u sledećoj partiji, pod uslovom da Netanjahuova stranka odnese pobedu na izborima.
- Znam da on to želi, ali ne odlučuje on. Resor odbrane će ostati u rukama Lukuda - izjavio je on.
Izjava Netanjahua dolazi nakon što je Kanal 12 objavio da je izraelski premijer apelovao na američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi sukobe protiv Irana pre izbora koji su zakazani za 27. oktobar, kao i pre američkih međuizbora koji se održavaju nedelju dana kasnije.
Tramp je tada izjavio da će odluku o Iranu doneti "veoma brzo".
(Tajms of Izrael)
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