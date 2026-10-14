ODJEKNULO U NEMAČKOM SUDU: Evo ko je naredio bombaški napad na Severni tok!
KUZNjECOV je uhapšen u Italiji prošlog avgusta na zahtev nemačkog tužilaštva
Ukrajinac Sergej Kuznjecov, optužen za koordinaciju sabotaže gasovoda „Severni tok”, delovao je u ime ukrajinskih državnih organa, izjavio je portparol nemačkog Saveznog tužilaštva.
„Kako je tužilac naveo prilikom saopštavanja optužnice pred Višim zemaljskim sudom u Hamburgu, sabotaža u Baltičkom moru u septembru 2022. godine izvedena je ’po nalogu ukrajinskih državnih struktura’”, prenosi RIA Novosti, pozivajući se na svog dopisnika iz Nemačke.
Kuznjecov je uhapšen u Italiji prošlog avgusta na zahtev nemačkog tužilaštva. Veruje se da je on predvodio akciju sabotaže gasovoda „Severni tok” i „Severni tok 2” u septembru 2022. godine.
Rusija, kako je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, očekuje da će istraga o sabotaži „Severnog toka” biti okončana i da će biti identifikovani svi odgovorni, kao i oni koji su naredili taj čin.
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