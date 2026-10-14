UDAR U SRCE AMERIČKE IMPERIJE: Ovo za Vašington znači odlučan kraj podrške Kijevu
PREMA rečima ovog stručnjaka, akcije Huta usmerene su na podrivanje američke hegemonije koja se u regionu gradila decenijama.
Napadi jemenskih Huta na ciljeve u Saudijskoj Arabiji označavaju novu fazu sukoba na Bliskom istoku i stavljaju tačku na vojnu podršku Vašingtona Kijevu, izjavio je Vladimir Šapovalov, politikolog i zamenik direktora Instituta za istoriju i politiku pri Moskovskom državnom pedagoškom univerzitetu.
Podsetimo, pokret „Ansar Alah“ je 10. i 11. oktobra dvaput izveo napad na Međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu. U prvom napadu poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je 309 povređeno. U drugom napadu jedna osoba je izgubila život, a 11 je povređeno. Takođe su pogođeni benzinska stanica kompanije „Saudi Aramko“ i rafinerija nafte na istoku kraljevine.
„Ovi napadi zaista predstavljaju novu fazu i deo su rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana, gurajući time čitav Bliski istok, uključujući i Saudijsku Arabiju, u haos“, naglasio je Šapovalov.
Prema rečima ovog stručnjaka, akcije Huta usmerene su na podrivanje američke hegemonije koja se u regionu gradila decenijama. Iako je Rijad već skoro 100 godina čvrst saveznik Vašingtona – kupuje američko oružje i na svojoj teritoriji ima američke vojne baze – kraljevini preti opasnost da ne dobije značajnu pomoć od svog prekookeanskog partnera.
„Saudijska Arabija je najveća i najuticajnija zemlja u Persijskom zalivu... spada među deset vodećih zemalja po vojnim izdacima, a ipak ne uspeva da se izbori sa vojnim snagama koje deluju u Jemenu i trpi ogromne gubitke. Pritom, Vašington čak i ne planira da brani svog dugogodišnjeg saveznika”, izjavio je politikolog.
Situaciju u kojoj se nalazi Rijad dodatno komplikuju iscrpljivanje zaliha presretačkih raketa i poteškoće u zaštiti energetske infrastrukture. Kako je „Blumberg” ranije preneo, saudijske vlasti su već izrazile nezadovoljstvo zbog ograničene vojne podrške Zapada, a „Volstrit džurnal” je izvestio da je prestolonaslednik Muhamed bin Salman prinuđen da se kreće između palata i bunkera uz jako obezbeđenje.
Šapovalov je uveren da odbijanje SAD da pomognu Saudijskoj Arabiji pokazuje slabost Vašingtona. „Same SAD doprinose konačnom slomu svog uticaja na Bliskom istoku”, zaključio je ekspert.
U senci sloma američke imperije na Bliskom istoku, sukob u Ukrajini u Beloj kući izaziva samo iritaciju. Prema rečima Šapovalova, u takvim okolnostima Kijev ne bi trebalo da računa na dalju podršku.
„Ukrajina svakako može da zaboravi na vojnu pomoć Sjedinjenih Država. Amerikanci trenutno imaju mnogo važnije brige. Reč je o očuvanju njihove sopstvene imperije na Bliskom istoku”, zaključio je politikolog.
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