KRITIKE IZ RIMA Meloni: E3 je potreban mandat ako misle da se same bolje bave Ukrajinom nego cela EU
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da, ako Francuska, Nemačka i Velika Britanija, u čuvenom formatu E3, veruju da mogu same bolje da se bave mirovnim procesom u Ukrajini nego sve članice Evropske unije zajedno, "onda bi bar trebalo da to urade u ime svih i sa zvaničnim mandatom koji su im poverili svi".
Meloni je, u obraćanju Senatu pre Evropskog saveta, ponovila da je u
- A ako nema konsenzusa o imenu, spremni smo i da procenimo različita rešenja. Niko me neće ubediti da se predaja onih koji brane svoju slobodu može nazvati mirom, samo pravedan mir može trajati i osigurati Evropu i naše interese, stoga, stav vlade ostaje nepromenjen. Podrška Kijevu, sa posebnom pažnjom na civilno stanovništvo, pritisak na Moskvu i evroatlantsko jedinstvo ostaju stubovi našeg delovanja - istakla je Meloni.
Ona je dodala da smatra da je odluka američkog predsednika Donalda Trampa o sporazumu o ruskom dizelu, koju je objavio prošle nedelje, "veoma rizična", i da je skok cena goriva posledica prvenstveno rata u Iranu, a ne sukoba u Ukrajini".
- Stoga je ishod ovog izbora neizvestan, dok su rizici jasni, legitimitet Moskve dok njene bombe nastavljaju da padaju na ukrajinske gradove, novi prihodi kojima će se finansirati rat, implicitno slabljenje poluge sankcija su elementi koje ne možemo ignorisati i koji su u suprotnosti sa onim što su zapadne države, uključujući Sjedinjene Države, do sada učinile da bi gurnule Putina za pregovarački sto - kazala je Meloni.
Napomenula je da sredstva za odbranu nisu oduzeta bolnicama.
- Odabrali smo da ne koristimo svu marginu dodatnih resursa" za odbrambene troškove, ali "ovaj novac nije oduzet od zdravstva ili obrazovanja, i ako ga nismo potrošili na odbranu, ne bismo mogli da ga potrošimo ni na šta drugo - rekla je Meloni.
(Tanjug)
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