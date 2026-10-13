NASTRADALI U POPLAVAMA: Smrtonosne padavine i oluje u Meksiku

NAJMANjE pet osoba, poginulo je u Meksiku usled obilnih padavina i poplava izazvanih tropskim vremenskim sistemima, dok su upozorenja na poplave uglavnom ukinuta na jugozapadu SAD, pošto su ostaci tropske oluje Rejčel tokom vikenda pogodili Las Vegas i okolne oblasti.

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U meksičkoj državi Donja Kalifornija, spasilačke ekipe pretraživale su delove priobalnog grada Ensenada, gde su bujice odnele vozila i oštetile kuće. Oko 14.000 pripadnika saveznih i državnih službi raspoređeno je da pomognu građanima.

U toj državi stradale su četiri osobe. U Ensenadi su pronađena tela devojčice(13), dveju žena i četvorogodišnjeg dečaka. U saveznoj državi Gerero muškarac(71), poginuo je posle urušavanja zida u Čilpansingu. Meksička vojska, spasla je helikopterima 32 osobe sa jednog ranča u Ensenadi, među kojima ima misionara koji su se okupili na ranču i stranaca, državljana Nemačke i Amerike.