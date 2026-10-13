STRATEŠKA GREŠKA AMERIKE? Iranski general progovorio o ubistvu ajatolaha Hamneija

SJEDINjENE Američke Države napravile su stratešku grešku pretpostavljajući da će se iransko rukovodstvo urušiti nakon ubistava prethodnog ajatolaha i lidera Irana Alija Hamneija, izjavio je danas general Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) Jadolah Džavani.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Prema njegovim rečima, SAD su pogrešno procenile stabilnost Irana i dodao da američka procena nije odražavala "realnost iranskog društva", javlja iranska agencija Fars.

Džavani je naveo da Vašington vrši kontinuirani pritisak na Teheran još od perioda pre predsedničkog mandata Donalda Trampa, ali da ti napori nisu urodili plodom zbog iranske "postojanosti i odlučnog odgovora".

Tramp je prethodno izjavio da su SAD "možda otišle predaleko" u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Vašington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara.

- Možda smo otišli predaleko sa liderima jer više ne znamo sa kim, dođavola, imamo posla - rekao je Tramp na predizbornom skupu u Jangstaunu, u Ohaju, preneo je "Fajnenšel ekspres". - Niko ne želi da bude predsednik Irana - rekao je Tramp, tvrdeći da potencijalni kandidati nisu spremni da preuzmu tu funkciju.

Masud Pezeškijan je predsednik Irana od jula 2024. godine.

(Tanjug)