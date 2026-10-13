PUCNJAVA U SARAJEVU: Policija na nogama, ima ranjenih

PRIPADNICI Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i pripadnici MUP-a KS intenzivno tragaju za osobom koja je upotrebila vatreno oružje na području Ilidže i tom prilikom ranila jednu osobu.

Policija FBiH foto SM

Do upotrebe vatrenog oružja došlo je u naselju Pejton oko 12.35 sati.

Jedan muškarac je zadobio povredu u predelu noge, te se trenutno nalazi na lekarskoj obradi, piše Kliks.

Policijski službenici raspolažu podacima o osobi za koju se sumnja da je upotrebila vatreno oružje i u toku je intenzivna potraga za njim.

Policija je zbog potrage blokirala i saobraćaj u jednom delu naselja.

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