PUCNJAVA U SARAJEVU: Policija na nogama, ima ranjenih
PRIPADNICI Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i pripadnici MUP-a KS intenzivno tragaju za osobom koja je upotrebila vatreno oružje na području Ilidže i tom prilikom ranila jednu osobu.
Do upotrebe vatrenog oružja došlo je u naselju Pejton oko 12.35 sati.
Jedan muškarac je zadobio povredu u predelu noge, te se trenutno nalazi na lekarskoj obradi, piše Kliks.
Policijski službenici raspolažu podacima o osobi za koju se sumnja da je upotrebila vatreno oružje i u toku je intenzivna potraga za njim.
Policija je zbog potrage blokirala i saobraćaj u jednom delu naselja.
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