Svet

NOVI UDAR NA AVIO-SAOBRAĆAJ: Etihad otkazao letove ka tri ključna grada u Saudijskoj Arabiji

D.D.

13. 10. 2026. u 09:30

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AVIO- KOMPANIJA "Etihad Airways" otkazala je letove između Abu Dabija i saudijskih gradova Rijada, Džede i Damama zbog "regionalnih poremećaja", dok jemenska grupa Huti, bliska Iranu, nastavlja napade na Saudijsku Arabiju.

НОВИ УДАР НА АВИО-САОБРАЋАЈ: Етихад отказао летове ка три кључна града у Саудијској Арабији

Foto: Ivan Batinic / Alamy / Profimedia

Svi letovi između Abu Dabija i Rijada otkazani su do 19. oktobra, saopštila je kompanija, preneo je Rojters.

Kompanija nije iznela više detalja.

(Tanjug)

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