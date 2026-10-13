NOVI UDAR NA AVIO-SAOBRAĆAJ: Etihad otkazao letove ka tri ključna grada u Saudijskoj Arabiji

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa upozorila je Ukrajinu i evropske saveznike da bi SAD mogao da obustavi razmenu obaveštajnih podataka, kao i evropsku kupovinu američkog oružja za Ukrajinu. Uslov je da Kijev prestane sa napadima na ruska energetska postrojenja. Tu informaciju su za CNN potvrdila dva evropska zvaničnika