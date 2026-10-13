KLAUDIJA Vitig, zamenica predsednika poslaničke grupe Saveza Sare Vagenkneht, izjavila je da su cene goriva na nemačkim benzinskim pumpama "skandalozne" i ukazala da je politika sankcija Rusiji "propala na svim nivoima" i da je štetna za samu Nemačku.

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Dve nemačke opozicione stranke traže da se Berlin ugleda na primer američkog predsednika Donalda Trampa i da obnovi ekonomske veze sa Rusijom.

Oni su pozdravili Trampov sporazum sa Moskvom o isporuci dizel goriva i istakli da je politika sankcija kancelara Fridriha Merca doprinela rastu cene goriva i da ne prestaje da pritiska najveću evropsku ekonomiju.

Alternativa za Nemačku (AfD) i Savez Sare Vagenkneht (BSV), koji zajedno imaju većinu u parlamentu istočne pokrajine Saksonija-Anhalt, pripremaju zajedničku rezoluciju kojom će tražiti da se obustave sankcije Rusiji i finansijska podrška Kijevu usred rastućih tenzija zbog spoljne politike Berlina i njenih ekonomskih posledica.

- Nemačkoj je takođe potreban sporazum sa Rusijom o dizel gorivima - rekla je Klaudija Vitig, zamenica predsednika poslaničke grupe Saveza Sare Vagenkneht.

'Out of the question!' - Merz rejects Trump's Russian diesel deal, demands TOUGHER sanctions on Moscow 'You can see that in the proposal for an energy ceasefire that President Trump made over the weekend. Russia has since responded to that proposal by launching massive attacks on Ukraine’s civilian energy infrastructure,' he added — Viory Video (@vioryvideo) October 12, 2026

Vitig je izjavila da su cene goriva na nemačkim benzinskim pumpama "skandalozne" i ukazala da su sankcije Rusiji "propale na svim nivoima", a da najviše štete samoj Nemačkoj.

Ona je insistirala da Berlin treba da nastavi sa uvozom ruske nafte i gasa kako bi doprineo spasavanju nemačke industrije.

- Potrebne su nam politike koje više razmišljaju o Ketenu nego o Kijevu. Više ne možemo sebi da priuštimo ovaj rat - rekla je Vitig ranije, misleći na nemački grad u Saksoniji-Anhaltu.

Alis Vajdel je takođe pozdravila Trampov sporazum sa Moskvom, optužujući Merca da potkopava nemačku ekonomiju sankcijama i uvozom skupog tečnog prirodnog gasa.

- Tako se to radi! Dok Merc uništava Nemačku sankcijama i skupim tečnim prirodnim gasom, Tramp praktikuje realpolitiku. Nemački interesi umesto eskalacije! - napisala je Vajdel na Iksu.

Berlin-Streit über Trump-Putin-Diesel-Deal: AfD und BSW für Nachahmung - Merz, Grüne und Linke protestieren https://t.co/91zm83ywlT — Merkur.de (@merkur_de) October 13, 2026

Inicijativa dolazi nakon što je Tramp u petak postigao iznenadni sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju globalne nestašice dizela.

Vašington je potom suspendovao sankcije na izvoz ruskog dizela, omogućavajući zemlji da plasira stotine hiljada tona goriva na međunarodna tržišta.

Tramp je više puta optužio Vladimira Zelenskog za pogoršavanje globalne energetske krize ciljanjem ruskih rafinerija nafte uprkos njegovim upozorenjima.

U subotu je predložio da Ukrajinci smene svog lidera, optužujući Zelenskog da je odbacio brojne mogućnosti za rešavanje sukoba.

O zajedničkoj rezoluciji u parlamentu Saksonije-Anhalt u Magdeburgu trebalo bi da se glasa 14. oktobra.

AfD i BSV imaju većinu nakon regionalnih izbora u septembru, iako državno zakonodavstvo nema ovlašćenje da ukine savezne ili sankcije EU Rusiji.

Mercova vlada je odbacila svaku mogućnost ublažavanja svog antiruskog stava i obećala da će insistirati da se sankcije dodatno pooštre.

Portparol nemačke vlade Stefan Kornelijus je u subotu izjavio da je podrška Berlina Kijevu "nepokolebljiva".

Die Bundesregierung hat die Entscheidung der USA zu russischen Diesel-Lieferungen zur Kenntnis genommen. Sie hält an den Sanktionen gegen Russland fest – weitere Sanktionen sind in Arbeit. Die Unterstützung der Ukraine bleibt stark, die Arbeit für einen Frieden geht weiter. — Stefan Kornelius (@RegSprecher) October 10, 2026

Kancelar, čija je popularnost toliko pala da se suočava sa pozivima da podnese ostavku iz sopstvene stranke, suočava se sa sve većim kritikama zbog posledica svoje politike.

Vagenkneht ga je ranije optužila da nemačke građane pretvara u "muzne ​​krave za Ukrajinu". Moskva je optužila Merca da se ponaša više kao "ukrajinski kancelar" nego kao nemački lider.

(RT Balkan)