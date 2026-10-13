DRONSKI POTOP NAD RUSIJOM! PVO pretvorila nebo u groblje bespilotnih letelica - rekordnih 604 oboreno za noć

PROTIVVAZDUŠNE snage su tokom noći oborile 604 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 12. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 13. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 604 ukrajinske bespilotne letelice - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Brjanske, Belgorodske, Orlovske, Kaluške, Tulske, Kurske, Voronješke, Tverske, Lipecke, Rjazanjske, Rostovske, Smolenske i Moskovske oblasti.

Takođe, bespilotne letelice su uništenje iznad Stavropoljskog i Krasnodarskog kraja, kao i iznad voda Azovskog mora.

Ranije jutros, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je izvestio da je od ponedeljka uveče, 417 dronova letelo ka prestonici.

- Između 20.30 časova 12. oktobra i sedam sati 13. oktobra, 417 bespilotnih letelica letelo je ka Moskovskoj oblasti. Većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane na većim udaljenostima, a 65 dronova je uništeno pri prilazu Moskvi - napisao je na platformi Maks.

(RT Balkan)

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