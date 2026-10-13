DRONSKI POTOP NAD RUSIJOM! PVO pretvorila nebo u groblje bespilotnih letelica - rekordnih 604 oboreno za noć
PROTIVVAZDUŠNE snage su tokom noći oborile 604 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 12. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 13. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 604 ukrajinske bespilotne letelice - navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Brjanske, Belgorodske, Orlovske, Kaluške, Tulske, Kurske, Voronješke, Tverske, Lipecke, Rjazanjske, Rostovske, Smolenske i Moskovske oblasti.
Takođe, bespilotne letelice su uništenje iznad Stavropoljskog i Krasnodarskog kraja, kao i iznad voda Azovskog mora.
Ranije jutros, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je izvestio da je od ponedeljka uveče, 417 dronova letelo ka prestonici.
- Između 20.30 časova 12. oktobra i sedam sati 13. oktobra, 417 bespilotnih letelica letelo je ka Moskovskoj oblasti. Većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane na većim udaljenostima, a 65 dronova je uništeno pri prilazu Moskvi - napisao je na platformi Maks.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TRAMP O RUSIJI I KINI: Ne verujem da uopšte pomažu Iranu
13. 10. 2026. u 08:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)