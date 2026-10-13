TRAMP POVUKAO POTEZ KOJI MENJA SVE: Američki pregovarači odložili put u Rusiju zbog Zelenskog

AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner odložili su putovanje u Rusiju dok lider kijevskog režima ne poboljša odnose sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, javlja Njujork tajms.

Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

- Oni jasno stavljaju do znanja da su obustavili svoje očekivano putovanje u Rusiju dok Volodimir Zelenski ne poboljša svoje odnose sa gospodinom Trampom -navodi se u izdanju, pozivajući se na anonimne izvore.

Kako novine napominju, spor oko sporazuma o dizel gorivu eskalirao je u najveću krizu između Vašingtona i Kijeva od skandala sa Ovalnim kabinetom.

U petak su Vladimir Putin i Donald Tramp održali telefonski razgovor. Nakon toga, predsednik SAD je objavio važan sporazum u energetskom sektoru: Moskva će, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu. U tom cilju, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.

(Ria Novosti)