TRAMP POVUKAO POTEZ KOJI MENJA SVE: Američki pregovarači odložili put u Rusiju zbog Zelenskog
AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner odložili su putovanje u Rusiju dok lider kijevskog režima ne poboljša odnose sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, javlja Njujork tajms.
- Oni jasno stavljaju do znanja da su obustavili svoje očekivano putovanje u Rusiju dok Volodimir Zelenski ne poboljša svoje odnose sa gospodinom Trampom -navodi se u izdanju, pozivajući se na anonimne izvore.
Kako novine napominju, spor oko sporazuma o dizel gorivu eskalirao je u najveću krizu između Vašingtona i Kijeva od skandala sa Ovalnim kabinetom.
U petak su Vladimir Putin i Donald Tramp održali telefonski razgovor. Nakon toga, predsednik SAD je objavio važan sporazum u energetskom sektoru: Moskva će, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu. U tom cilju, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.
(Ria Novosti)
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