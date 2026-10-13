Svet

POVREĐENO 8 OSOBA: Stravičan napad nožem u supermarketu

Танјуг

13. 10. 2026. u 08:24

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NAJMANjE osam osoba je povređeno u napadu nožem u supermarketu u južnokorejskom gradu Inčeonu, javili su danas lokalni mediji.

ПОВРЕЂЕНО 8 ОСОБА: Стравичан напад ножем у супермаркету

Foto: Freepik

Mediji navode da je jedna od povređenih osoba doživela srčani zastoj, preneo je Rojters.

Inčeon se nalazi na severozapadu zemlje, uz obalu Žutog mora.

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