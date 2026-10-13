HUTI ZAPRETILI SAD "Uslediće brz i bolan odgovor": Amerikanci pred teškom odlukom
AKO se Sjedinjene Američke Države priključe napadima na Hute u Jemenu, uslediće brz i bolan odgovor, izjavio je politički predstavnik te pobunjeničke grupe Mohamed Al Bukaiti.
- Uslediće vrz i bolan odgovor usmeren protiv SAD i svih njihovih interesa u regionu - rekao je Bukaiti, prenosi Al Džazira.
On je upozorio zaposlene u saudijskim naftnim postrojenjima i na aerodromima da se "drže podalje od tih lokacija", jer su one, kako je naveo, postale legitimne mete.
Nakon napada na aerodrom u Rijadu u kojem je ubijeno 13 ljudi i za koji su Huti preuzeli odgovornost, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost da se SAD priključe napadima na Hute u Jemenu.
Tramp je ocenio da je napad "neprihvatljiv" i najavio razgovor sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.
(Tanjug)
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