Svet

HUTI ZAPRETILI SAD "Uslediće brz i bolan odgovor": Amerikanci pred teškom odlukom

D.D.

13. 10. 2026. u 07:54

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AKO se Sjedinjene Američke Države priključe napadima na Hute u Jemenu, uslediće brz i bolan odgovor, izjavio je politički predstavnik te pobunjeničke grupe Mohamed Al Bukaiti.

ХУТИ ЗАПРЕТИЛИ САД Уследиће брз и болан одговор: Американци пред тешком одлуком

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

- Uslediće vrz i bolan odgovor usmeren protiv SAD i svih njihovih interesa u regionu - rekao je Bukaiti, prenosi Al Džazira.

On je upozorio zaposlene u saudijskim naftnim postrojenjima i na aerodromima da se "drže podalje od tih lokacija", jer su one, kako je naveo, postale legitimne mete.

Nakon napada na aerodrom u Rijadu u kojem je ubijeno 13 ljudi i za koji su Huti preuzeli odgovornost, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost da se SAD priključe napadima na Hute u Jemenu.

Tramp je ocenio da je napad "neprihvatljiv" i najavio razgovor sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

(Tanjug)

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