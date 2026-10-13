MUŠKARAC POGINUO U ZABAVNOM PARKU: Vožnja na rolerkosteru bila kobna po nesrećnog čoveka (FOTO)

MUŠKARAC je poginuo, a nekoliko drugih osoba je povređeno u incidentu na rolerkosteru "Golijat" u zabavnom parku "Siks Flegs Over Džordžija" kod Atlante, saopštila je danas policija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Emilie Megnien

Očevici su za lokalnu televiziju WXIA rekli da su videli muškarca kako pada sa rolerkostera, a jedan posetilac naveo je da je njegov pad zabeležen na fotografiji snimljenoj tokom vožnje, preneo je CNN.

Ostali putnici su evakuisani sa vožnje, a obezbeđenje je usmeravalo posetioce dalje od rolerkostera, koji se zaustavio na uzvišenju.

Park je potom zatvoren, a slične vožnje u drugim zabavnim parkovima kompanije "Siks Flegs" širom Sjedinjenih Američkih Država privremeno su obustavile rad iz predostrožnosti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Emilie Megnien

Rolerkoster "Golijat" u Džordžiji dostiže brzinu od oko 113 kilometara na sat i visinu od približno 61 metar, a vožnja traje tri minuta i 30 sekundi.

Nesreća se dogodila manje od dve nedelje nakon što je zabavni park "Siks Flegs Medžik Mauntin" u Kaliforniji najavio trajno zatvaranje rolerkostera "X2", posle istrage CNN-a o istoriji povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa tom vožnjom. Istraga je otkrila više od 10 izveštaja o teškim povredama i hospitalizacijama, uključujući najmanje dva smrtna slučaja.

Kompanija "Siks Flegs" spojila se sa operaterom zabavnih parkova "Sidar Fers" 2024. godine, čime je postala najveći operater zabavnih parkova u SAD.

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