ALARM OD KONZUMARANJA ALKOHOLA MEĐU MLADIMA U ITALIJI: Posebno zabrinjavaju mladi uzrasta od 11 do 15 godina
VIŠE od 8 miliona Itaijana konzumira alkohol na rizičan način, sa visokim procentom među najmlađima. U uzrastu od 11 do 15 godina alkohol pije oko 9,1 posto dečaka i 6,6 posto devojčica.
Alarm i opasnost posebno su iskazani zbog unošenja velikih količina alkohola u veoma kratkom vremenskom periodu, uglavnom vikendom i sa jedinim ciljem da se osoba napije. Takvo ponašanje obuhvata stotine hiljada maloletnika i mlađih odraslih osoba, uz nagli porast među devojčicama.
Smanjuje se tradicionalna konzumacija vina tokom obroka dok raste povremeno ispijanje piva, alkoholnih aperitiva i žestokih pića van obroka, što je povezano sa noćnim izlascima mladih.
Prema podacima Visokog instituta za zdravstvo postoje stotine hiljada maloletnika sa štetnim navikama konzumiranja kojima je potrebna podrška, ali nacionalni zdravstveni sistem uspeva da zbrine samo mali deo njih.
Kod mladih ljudi alkohol ometa potpuni razvoj prefrontalnog korteksa i može trajno oštetiti hipokampus, što dovodi do kognitivnih deficita i problema sa pamćenjem. Alkohol je klasifikovan kao kancerogen grupe 1 i ima snažno hepatotoksično dejstvo na organizam koji je još uvek u razvoju (oštećuje jetru).
Ne mogu se zanemariti rizici zloupotrebe alkohola u doprinosu saobraćajnim nesrećama, nasilju, tučama, nezaštićenim seksualnim odnosima i akutnim trovanjima koja zahtevaju hitnu medicinsku pomoć i intervencije, što se sve češće dešava u nekim zonama Rima tokom noćnog života.
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