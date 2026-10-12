GDE SE NALAZI PRESTOLONASLEDNIK SAUDIJSKE ARABIJE? Poslednji put je viđen nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu
SAUDIJSKI prestolonaslednik Mohamed bin Salman, de fakto vladar Saudijske Arabije, zbog intenziviranih napada jemenske pobunjeničke grupe Huti navodno boravi naizmenično u strogo čuvanim palatama opremljenim bunkerima, prenosi "Volstrit džornal".
Mohamed bin Salman poslednji put je javno viđen prošlog utorka, kada je učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi, navodi list.
Prema tim informacijama, prestolonaslednik Saudijske Arabije se od tada kreće između palata širom kraljevstva, koje imaju pojačano obezbeđenje i kako se navodi, bunkere, a prati ga posebno odabrani tim za bezbednost.
U međuvremenu, situacija u Saudijskoj Arabiji nastavlja da eskalira, navodi ovaj medij.
Nakon napada Huta na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je poginulo 12 ljudi, jemenski pobunjenici nastavili su napade.
Saudijska vazduhoplovna uprava saopštila je sinoć da je izveden napad na aerodrom "Kralj Fahd" u Damamu, u kojem je pričinjena materijalna šteta.
U novom napadu pogođen je i aerodrom "Kralj Halid", i u tom napadu bilo je povređenih.
Huti su saopštili da su samo u nedelju izveli četiri napada na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke i krstareće rakete i dronove.
Meta su, pored dva aerodroma, bili i gasno postrojenje i rafinerija državne naftne kompanije "Saudi Aramko".
Ta grupa je, takođe, navela da je Saudijska Arabija u istom periodu izvela više od 120 vazdušnih napada na prestonicu Jemena Sanu i druge provincije.
Huti, koji kontrolišu velike delove severnog Jemena, ranije su zapretili novim napadima i naveli da su saudijski aerodromi i vazdušni prostor "legitimne mete", uz izuzetak svetih mesta za muslimane, Meke i Medine.
Saveznici okupljeni u grupi R4, koju čine Turska, Egipat, Pakistan i Saudijska Arabija, zajednički su osudili napade Huta kao "flagrantno kršenje međunarodnog prava", ocenivši da je reč o "opasnoj eskalaciji" koja ni pod kojim izgovorom ne može da se opravda niti toleriše.
Saudijska Arabija se sa saveznicima više od 10 godina bori u Jemenu protiv šiitskih pobunjenika koje podržava Iran, navodi list.
Građanski rat, u kojem je prema procenama stradalo više stotina hiljada ljudi od direktnih i indirektnih posledica sukoba, ponovo se intenzivirao u okviru rata sa Iranom.
Sjedinjene Američke Države, jedan od najvažnijih saveznika Saudijske Arabije, mogle bi, kao i 2024. i 2025. godine, ponovo da izvedu vojne napade na ciljeve u Jemenu.
(rt.rs)
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