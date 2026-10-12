"RUSKA FEDERACIJA NE SME DA NAS SLOMI": Zelenski moli SAD za pomoć, moraju primorati Rusiju na ovo

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države imaju snagu i mogućnosti da primoraju Rusiju na stvarno energetsko primirje.

Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

- Nastavićemo konstruktivno da razgovaramo sa timom američkog predsednika. Naša pregovaračka grupa je praktično svakodnevno u kontaktu sa njima. U Americi svi znaju, a mnogi podržavaju naš stav da sve mora da bude pošteno. Ukrajina je spremna za energetsko primirje i upravo smo mi više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora da preduzme korake ka uspostavljanju primirja - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

On je naveo da Ukrajina trenutno trpi celodnevne napade, uzbune i napade dronovima "šahed", istakavši da SAD imaju snagu i mogućnosti da obezbede "stvarnu i pouzdanu deeskalaciju" i zaustave Rusiju.

- Mora da postoji stvaran napredak ka tome - poručio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je rekao i da je danas razgovarao sa brojnim evropskim liderima koji su ga uverili da njihova podrška Ukrajini ostaje nepromenjena.

On je razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, a učestvovao je i na bezbednosnom forumu u Varšavi zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom i premijerima Norveške i Litvanije.

- Svi imaju potpuno jasne stavove. Ukrajinu treba podržati, a Rusiji se ne sme dati prilika da slomi nas, našu zemlju i naše ljude, a samim tim i Evropu - rekao je Zelenski i dodao da očekuje nove odluke i pakete pomoći koji će doprineti odbrani i zaštiti Ukrajine.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da je od nedelje na snazi energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je rekao da nije znao za takav dogovor ali je potvrdio da je Ukrajina spremna za primirje ukoliko Rusija, takođe, obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

On je naveo da su ukrajinske oružane snage dobile odgovarajuća naređenja nakon Trampove izjave.

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