London označio Iran kao krivca za incident kod baze Ferford: Oglasile se NATO zemlje

BRITANSKI premijer Endi Bernam izjavio je danas da je "veoma verovatno" da je sumnjiv plan usmeren protiv britanske vazduhoplovne baze RAF Ferford koordinisan iz Irana i da ga je gotovo sigurno usmeravao Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC).

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Američki predsednik Donald Tramp rekao je prošle nedelje da je pretnja povezana sa Iranom dovela do povlačenja američkih bombardera B-1 iz te vazduhoplovne baze, dok su američki zvaničnici rekli za Rojters da je postojao sumnjiv plan da se uz pomoć dronova izvede napad, povezan sa Iranom.

"Nećemo da tolerišemo ove pretnje na našem tlu. Suzbićemo korišćenje kriminalnih mreža od strane Irana, koristeći sva raspoloživa ovlašćenja kako bismo delovali protiv njih i njihovih izvora finansiranja i uvešćemo dodatne sankcije kako bismo ograničili sposobnost Irana i IRGC-a da nam nanesu štetu", rekao je Bernam u britanskom parlamentu.

Ministri spoljnih poslova Australije, Austrije, Belgije, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Holandije, Novog Zelanda, Norveške, Portugala, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država saopštili su da "najoštrije osuđuju nasilne napade koje sprovodi Iran, uključujući planiranje smrtonosnih napada, podmetanje požara, sabotaže, sajber-napade i druge hibridne aktivnosti usmerene protiv nas i njihovih partnera".

"Primili smo k znanju da je Ujedinjeno Kraljevstvo pripisalo Iranu umešanost u incident koji se dogodio 27. septembra u vazduhoplovnoj bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u Ferfordu", navodi se u zajedničkom saopštenju.

U saopštenju zapadnih ministara spoljnih poslova napominje se da se ovo događa ubrzo nakon nedavne kampanje napada širom Evrope, usmerenih na jevrejske zajednice, iranske novinare i interese Sjedinjenih Američkih Država, za koje je odgovornost preuzela organizacija Harakat Ashab al-Jamin al-Islamiya (HAYI).

2Svaki pokušaj Irana da preti ljudima na našim teritorijama, ućutkuje ih, zastrašuje, uznemirava, povređuje ili primorava na nešto, bilo putem posredničkih grupa ili na bilo koji drugi način, neprihvatljiv je. Svako ko sprovodi neprijateljske aktivnosti u ime Irana ili bilo koje druge države treba da zna da ćemo preduzeti mere kako bismo identifikovali, istražili i osujetili takve aktivnosti, kao i da bismo odgovorne priveli pravdi", napominje se.

Kako se dodaje, Iran ne treba da ima nikakvu sumnju u to da su ujedinjeni i da ostaju posvećeni zaštiti svog suvereniteta, jačanju međunarodne koordinacije, unapređenju nacionalne otpornosti, zaštiti zajednica i obezbeđivanju da odgovorni za ove postupke budu pozvani na odgovornost.

Incident u blizini baze RAF Ferford počeo je u ranim jutarnjim satima 27. septembra, kada su petorica Britanaca u dvadesetim godinama uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela povezana sa terorizmom i eksplozivnim napravama.

Oni su kasnije pušteni bez podizanja optužnice, uz policijsku kauciju i "stroge uslove", dok je policija saopštila da razmatra mogućnost da je u incident bila umešana neka strana država.

(rt.rs)

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