MASK DONIRAO OD JULA VIŠE OD 276 MILIONA DOLARA REPUBLIKANCIMA: Zaoštrava se trka za izbore za Kongres

AMERIČKI milijarder Ilon Mask donirao je od jula više od 276 miliona dolara Republikanskoj stranci za ovogodišnje izbore za Kongres i trenutno je najveći poznati donator u kampanji za međuizbore, potvrdio je danas Endru Romeo, portparol organizacije preko koje Mask uplaćuje političke donacije.

Foto: World Economic Forum / Avalon / Profimedia

Maskove donacije u suprotnosti su sa njegovom ranijom najavom da će smanjiti političko angažovanje i izdvajanja za političke svrhe, prenosi AP.

-Mislim da sam uradio dovoljno, rekao je Mask u maju prošle godine, osvrćući se na svoju ulogu u predsedničkoj kampanji 2024. godine, kada je zajedno sa sadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom učestvovao na predizbornim skupovima.

Tokom prvih meseci Trampovog drugog mandata Mask je bio na čelu Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE), ali je kasnije ušao u sukob sa Trampom i podneo ostavku.

Njih dvojica su se u međuvremenu pomirila, navodi agencija.

Republikanci na ovogodišnjim međuizborima imaju značajnu finansijsku prednost u odnosu na demokrate, ali se suočavaju sa mogućnošću gubitaka zbog nezadovoljstva birača i loših rezultata predsednika Trampa u istraživanjima javnog mnjenja.

Maskovo bogatstvo ove godine variralo je, u zavisnosti od kretanja cena akcija i iznosi oko bilion dolara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta