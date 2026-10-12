FEDERALNI AGENTI UPALI U DOM DEMOKRATSKE KONGRESMENKE: Pokrenuta istraga zbog lažiranja dokumenata

AMERIČKE vlasti izvršile su u ponedeljak ujutru pretres kuće demokratske kongresmenke Ilhan Omar u okolini Vašingtona, u okviru istrage o imigracionim dokumentima političarke rođene u Somaliji.

AP Photo/Mark Schiefelbein

- Danas je u oblasti Vašingtona Istražna služba za unutrašnju bezbednost (HSI) izvršila sudski odobren nalog za pretres, koji je obezbedilo Ministarstvo pravde. Ova akcija je deo savezne istrage koja je u toku - izjavio je portparol Ministarstva pravde za Foks njuz digital.

Prema pisanju Foks njuza, do pretresa je došlo nakon pokretanja krivične istrage o prevari u vezi sa imigracionom dokumentacijom koju je predao otac Ilhan Omar dok je ona još bila dete.