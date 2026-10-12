NBS OBJAVILA NAJNOVIJE PODATKE: Srbija raspolaže sa skoro 30 milijardi evra deviznih rezervi
BRUTO devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju septembra 2026. godine iznosile su 29,85 milijardi evra i u odnosu na kraj avgusta smanjene su za 946,2 miliona evra, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 152,4 odsto i pokrivenost uvoza robe i usluga za 6,7 meseci, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza deviznim rezervama, navodi se u saopštenju.
Neto devizne rezerve, odnosno bruto rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima, na kraju septembra iznosile su 25,55 milijardi evra, što je za 769,8 miliona evra manje nego na kraju avgusta.
(Tanjug)
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