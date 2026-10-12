EKSPLOZIJA NA EKSKURZIJI: Ima mrtvih i povređenih đaka - helikopteri hitno evakuišu decu (VIDEO)
PETNAESTOGODIŠNjI dečak je poginuo, a oko 20 je povređeno u eksploziji za koju se veruje da je izazvana neeksplodiranom bombom tokom školske ekskurzije u blizini Mitzpe Pe'era, duž severne granice Izraela.
Žrtve su bili učenici i nastavnici srednje škole ORT Ješiva iz Ma'alota-Taršihe koji su započeli pešačenje Nacionalnom stazom Izraela. Nesreća se dogodila tokom prvog dana planinarenja.
Elijahu, otac jednog od učenika, opisao je trenutke neizvesnosti dok su stizali prvi detalji: "Razgovarao sam sa sinom. Očigledno je bio samo nekoliko metara udaljen od eksplozije. Još ne znamo koje je odeljenje pogođeno. Svi su pod ogromnim stresom i niko ne zna ko je povređen.To je školska ekskurzija duž Nacionalne staze Izraela. Počeli su danas. Odjednom su čuli eksploziju i on je pobegao. Čekaju tamo na evakuaciju. Grupa u kojoj je bio moj sin nije povređena."
Na mesto nesreće upućeno 14 vozila hitne pomoći i tri helikoptera
Na mesto nesreće upućeno je 14 vozila hitne pomoći, dok su vojska (IDF) i spasilački timovi mobilisali tri helikoptera. Dojava je primljena u 14:53.
Icik Šošan, načelnik regiona Jarden u službi Magen David Adom, izjavio je: "Kada smo primili dojavu o eksploziji na otvorenom prostoru u Regionalnom veću Gornja Galileja, odmah smo poslali veliki broj vozila hitne pomoći, mobilne jedinice intenzivne nege i helikopter MDA. Kada smo stigli, zatekli smo nekoliko nastradalih sa povredama različitog stepena težine. Odmah smo počeli sa pružanjem medicinske pomoći za osam osoba sa teškim i srednje teškim povredama, kao i drugima koji su lakše povređeni. Ovo je složen incident. Nastavljamo da pružamo medicinsku pomoć povređenima na licu mesta i da ih što pre evakuišemo u bolnicu".
Policija i pirotehničari radili su na obezbeđivanju terena i utvrđivanju uzroka, apelujući na javnost da se drži podalje i da bilo šta sumnjivo prijavi na broj 100.
Ministarstvo prosvete ocenilo je događaj kao izuzetno ozbiljan, istakavši: "Ovo je izuzetno ozbiljan incident i naše misli su sa povređenima i njihovim porodicama. Radimo zajedno sa snagama bezbednosti i svim relevantnim stručnim telima kako bismo pružili pomoć učenicima, obrazovnom osoblju i njihovim porodicama".
O svemu je obavešten i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a iz njegovog kabineta je saopšteno da je "premijer zatražio da se obezbedi što brža evakuacija povređenih u bolnice i nastavlja sa redovnim procenama situacije".
(Ynet)
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