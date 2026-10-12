EKSPLOZIJA NA EKSKURZIJI: Ima mrtvih i povređenih đaka - helikopteri hitno evakuišu decu (VIDEO)

PETNAESTOGODIŠNjI dečak je poginuo, a oko 20 je povređeno u eksploziji za koju se veruje da je izazvana neeksplodiranom bombom tokom školske ekskurzije u blizini Mitzpe Pe'era, duž severne granice Izraela.

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Žrtve su bili učenici i nastavnici srednje škole ORT Ješiva iz Ma'alota-Taršihe koji su započeli pešačenje Nacionalnom stazom Izraela. Nesreća se dogodila tokom prvog dana planinarenja.

Elijahu, otac jednog od učenika, opisao je trenutke neizvesnosti dok su stizali prvi detalji: "Razgovarao sam sa sinom. Očigledno je bio samo nekoliko metara udaljen od eksplozije. Još ne znamo koje je odeljenje pogođeno. Svi su pod ogromnim stresom i niko ne zna ko je povređen.To je školska ekskurzija duž Nacionalne staze Izraela. Počeli su danas. Odjednom su čuli eksploziju i on je pobegao. Čekaju tamo na evakuaciju. Grupa u kojoj je bio moj sin nije povređena."

🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: At least 12 people have reportedly been INJURED in an explosion during a school field trip in northern Israel. And several are fighting for their lives... Unexploded ordnance detonated near the Lebanese border while a group of students and teachers were visiting the area. One person is reportedly in critical condition, 3 are seriously injured, and several others sustained lesser injuries. The Israeli military says troops are at the scene and Air Force helicopters have been dispatched. Writer: Samuel https://t.co/6jxZpcRN1U — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

Na mesto nesreće upućeno 14 vozila hitne pomoći i tri helikoptera

Na mesto nesreće upućeno je 14 vozila hitne pomoći, dok su vojska (IDF) i spasilački timovi mobilisali tri helikoptera. Dojava je primljena u 14:53.

Icik Šošan, načelnik regiona Jarden u službi Magen David Adom, izjavio je: "Kada smo primili dojavu o eksploziji na otvorenom prostoru u Regionalnom veću Gornja Galileja, odmah smo poslali veliki broj vozila hitne pomoći, mobilne jedinice intenzivne nege i helikopter MDA. Kada smo stigli, zatekli smo nekoliko nastradalih sa povredama različitog stepena težine. Odmah smo počeli sa pružanjem medicinske pomoći za osam osoba sa teškim i srednje teškim povredama, kao i drugima koji su lakše povređeni. Ovo je složen incident. Nastavljamo da pružamo medicinsku pomoć povređenima na licu mesta i da ih što pre evakuišemo u bolnicu".

🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: One person has reportedly DIED following an explosion during a school field trip in northern Israel. And Netanyahu is now personally monitoring the situation. One of the victims has been pronounced dead after a suspected unexploded shell detonated near the Lebanese border. Earlier reports indicated 12 people were injured, several of them seriously, prompting a military helicopter evacuation. Netanyahu has been briefed and is holding ongoing security assessments. The Israeli military says the circumstances of the explosion remain under investigation. Writer: Samuel https://t.co/pFsuHnKhHJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

Policija i pirotehničari radili su na obezbeđivanju terena i utvrđivanju uzroka, apelujući na javnost da se drži podalje i da bilo šta sumnjivo prijavi na broj 100.

Ministarstvo prosvete ocenilo je događaj kao izuzetno ozbiljan, istakavši: "Ovo je izuzetno ozbiljan incident i naše misli su sa povređenima i njihovim porodicama. Radimo zajedno sa snagama bezbednosti i svim relevantnim stručnim telima kako bismo pružili pomoć učenicima, obrazovnom osoblju i njihovim porodicama".

O svemu je obavešten i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a iz njegovog kabineta je saopšteno da je "premijer zatražio da se obezbedi što brža evakuacija povređenih u bolnice i nastavlja sa redovnim procenama situacije".

(Ynet)