OKIDAČ POVUČEN U ATMOSFERI NAPETOSTI: Za sada se pucnjava u francuskoj školi ne dovodi u vezu s aktuelnim protestima

DIREKTOR i nastavnica koji su pogođeni sačmaricom u francuskom mestu Obanj nisu u životnoj opasnosti, saoštili su izvori s lica mesta.

Foto: Printskrin

Za sada niko od nadležnih ne povezuje pucnjavu u Obanju u blizini Marselja s aktuelnom pobunom francuskih srednjoškolaca. Naprotiv, pojavili su se izričiti demantiji takve veze. Istražni organi zasad isključuju neposrednu povezanost ovog događaja s aktuelnim protestima.

Izvor blizak istrazi i prefektura departmana Buš di Ron naveli su da pucnjava nema veze sa srednjoškolskim protestima. Škola "Žozef Lakanal" nije bila obuhvaćena blokadama. Reč je zapravo o ustanovi u kojoj se školuju deca završnih razreda osnovne škole.

Međutim, ističe širi kontekst nasilja u školama. Na lice mesta uputili su se ministri unutrašnjih poslova i obrazovanja Loran Nunjez i Eduar Žefre.

Pedesettrogodišnji direktora pogođen je sačmom iz lovačke puške u desni kuk, dok je tridesetsedmogodišnja profesorka ranjena u butinu, hicem koji ju je pogodio posle rikošeta. Saznalo se kasnije da je lakše povređena i treća osoba koja se u trenutku napada našla pored direktora. Pucao je četrnaestogodišnji učenik.